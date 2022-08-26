أول تعليق من تامر حسني بعد أداء مناسك العمرة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أدى النجم تامر حسني، مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية، بصحبة عدد من أصدقاءه.

ونشر تامر، الصور، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "امبارح ربنا كرمني وعملت عُمرة مع أصدقاء عمري، وبجد من جوه قلبي دعيتلكم كتير دعاء الأهل لأنكم فعلاً أهلي وأصحابي وعشرة عمري".

وأضاف: "ربنا يحققلكم كل أمنياتكم وتوصلوا لكل أحلامكم، وربنا يتقبل دعايا ليكم كلكم أنتوا وكل الناس يا رب، وجمعة مباركة على الجميع إن شاء الله".

يذكر أن تامر حسني طرح مؤخرا، ألبومه الجديد "عشأنجي" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" وهو من إنتاج شركة "روتانا".

يُعرض لـ تامر حسني حاليا بدور العرض السينمائي فيلم "بحبك" من تأليفه وإخراجه وبطولته إلى جانب هنا الزاهد، هدى المفتي، حمدي المرغني ومدحت إسماعيل (تيخة)، وعدد من الفنانين.