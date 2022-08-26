هاني رمزي وبوسي شلبي يتناولان الكشري بالساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص الفنان هاني رمزي والإعلامية بوسي شلبي، على تناول الكشري خلال تواجدهما بالساحل الشمالي.

وظهرا الاثنان وهما يتناولان كشري أبو طارق على البحر، تزامنا مع استمتاعهما بإجازة الصيف، قبل عودة "رمزي" للعمل على تحضيرات مشروعه السينمائي الجديد.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، الفيديو، الذي ظهرت فيه بوسي شلبي وهي تطلق زغرودة وترقص على نغمات أغاني الهضبة عمرو دياب، كما ظهر هاني رمزي وهو يحاول بيع كشري على البحر كنوع من المداعبة مع جمهوره.

وكان هاني رمزي، تحدث عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، عن سر من كواليس فيلمه الشهير "غبي منه فيه"، ووجود مشهد بسبب إصرار الزعيم عادل إمام.

وكتب: "عايز أقولكم على سر محدش يعرفه.. فيلم غبي منه فيه من الأفلام الأقرب لقلبي لأن الزعيم عادل إمام كان حاضر تصوير الفيلم كله، وده لأن الفيلم كان من إخراج ابنه المخرج الموهوب رامي إمام".

وتابع:"حاجة كمان، المشهد الشهير ليا مع المرحوم طلعت زكريا بتاع التخطيط للمهمة، إحنا كنا اتفقنا إننا هنلغي المشهد ده بالكامل من الفيلم والزعيم عادل إمام هو اللي أصر إن المشهد يفضل موجود لأنه على حسب كلامه مشهد حلو وهيجيب ضحك كتير، وقد كان بالفعل، ربنا يخليلنا الزعيم ويطولنا في عمره يارب ويفضل ملهم ومعلم لينا كلنا".

فيلم "غبي منه فيه" بطولة: هاني رمزي، حسن حسني، نيللي كريم، طلعت زكريا، سعيد طرابيك، سامي مغاوري، ومن إخراج رامي عادل إمام.