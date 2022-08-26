مطربين وشعراء.. هاني شنودة يدشن مشروع فني من أجل دور المسنين (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

صرح الموسيقار هاني شنودة أنه بصدد تنفيذ مشروع فني يضم مطربين وشعراء، وذلك بغرض إضفاء السعادة والبهجة في دور المسنين.

وقال هاني شنودة لـ "الخليج 365": "هناخد 4 مطربين يغنوا في دور المسنين، وهيكون معانا أطباء بيكشفوا ويطمنوا على المقيمين في هذه الدور، وهناخد معانا ناس تحكيلهم قصص، وناس تقولهم شعر، وأطلقت على المشروع قافلة السعادة".

وعن تعاونه مع الحاجة نبيلة، أضاف: "لم نتوصل لكلمات جيدة إلى الآن، وأنا بحب الشعبيين، لإن فيهم أصالة، وإن شاء الله نعمل حاجة كويسة قريب".

وسبق أن كشف الموسيقار هاني شنودة عن شعوره إثر عرض أغنية "أنا بعشق البحر" التي غنتها من ألحانه الفنانة نجاة الصغيرة، في الدورة الـ 75 من مهرجان كان أثناء العرض الخاص لفيلم "صبي من الجنة- boy from heaven" للمخرج سويدي الأصل ذو الأصول المصرية طارق صالح، بحضور صناعه على السجادة الحمراء.

وقال "شنودة" في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": "فوجئت بعرض الأغنية، وكانت مفاجأة سعيدة بالنسبة لي، ولم أكن أعلم بذلك مسبقًا"