شكرا لقرائتكم خبر عن جوليانا مارجوليس تعود من جديد للموسم الثالث من سلسلة The Morning Show والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود الممثلة العالمية جوليانا مارجوليس إلى الموسم الثالث من The Morning Show، على أن تعيد لعب دورها "Laura Peterson"، وهى مذيعة الـ UBA News، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".



جوليانا مارجوليس

يتم حاليًا إنتاج الموسم الثالث من مسلسل The Morning Show، ومن المتوفع أن يطرح خلال العام المقبل 2023، وكان قد طرح الموسم الثانى من مسلسل The Morning Show في 17 سبتمبر من العام الماضى 2021، وتكشف قصة العمل الكثير عن حياة مذيعى التلفاز، خاصة مقدمة البرامج الصباحية، بالإضافة إلى التركيز أيضا على الجانب العاطفى من حياتهم الشخصية.

كما يتضح وجود الكثير من الدراما، التي ستدور حول بطلة العمل جنيفر أنيستون، التي تحاول الصمود أمام التحديات الكبيرة التي تواجهها في عملها، بالإضافة إلى حياتها الزوجية، وطريقة تعاملها مع زميلتها ريس ويذرسبون.

وتكون الموسم الثانى من مسلسل The Morning Show من 10 حلقات، وبالتالي سيتكون الموسم الثالث من العمل على 10 حلقات تصل مدتها إلى حوالى ساعة.

مسلسل The Morning Show من بطولة جنيفر أنيستون، نيستور كاربونيل، ستيف كاريل، بيلي كروزوب، مارك دوبلاس، جانينا جافانكار، جوجو مبثا-رو، كارين بيتمان، بيل باولي، فيكتوريا تيت، ديسين تيري، ريز ويذرسبون.

ويدور المسلسل حول نظرة داخلية على حياة الأشخاص الذين يساعدون أمريكا على الاستيقاظ في الصباح، واستكشاف التحديات الفريدة التي يواجهها الرجال والنساء الذين يقومون بهذه الطقوس التي تظهر على التليفزيون بشكل يومى.