شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة البوب الكوري "BTS" تحيى حفلاً غنائيًا بالمجان في "بوسان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الفرقة الكورية "BTS" لإقامة حفل مجاني يوم 15 من أكتوبر المقبل لجذب الأعين لمحافظة بوسان بكوريا الجنوبية المرشحة لاستضافة معرض "اكسبو2030" بجانب السعودية وأوكرانيا وإيطاليا وروسيا وتم تعيين الفرقة كسفراء للمعرض بسبب شهرتهم العالمية وتأثيرهم على الجمهور .

"Yet To Come" هو الاسم التي صرحت الفرقة به ليكون عنوان الحفل و يعود هذا الاسم لآخرأغنية تم صدورها لهم في شهر 6 الماضى هدية لمعجبينهم بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة لهم

قال مسئول من شركة "Big Hit" إنه من المتوقع أن يحضر 100,000شخص، وأكدت أن الحفل سيكون له بث مباشر حتى يتمكن المعجبون العالميون من مشاهدته.

الحفل هو أول تجمع للفريق بعد خبر انفصالهم لفترة للتركيز على أعمالهم الفردية وهذا بعد أن ظهر 7 أعضاء في فيديو وصرح RM، قائد الفرقة: "اعتقدت دائماً أن فرقة BTS مختلفين عن المجموعات الأخرى، لكن المشكلة في النظام الذى يتم التعامل به، خاصة وأنهم لا يمنحون الوقت لـ نضج أعضاء الفرق منفردين، وبالتالي تشعر الفرق في بعض الأحيان أن الفرقة فقدت اتجاهتها".

وأكمل RM حديثه قائلا: "نحن بحاجة إلى تقديم أشياء تعود بالنفع على كل شخص بـ مفرده، وهذا لا يعنى أننا لا نريد أن تستمر فرقة BTS ، ولكن يمكننا أن نقول أن الانفصل هو راحة مؤقتة من أعمال الفرقة".