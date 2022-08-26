شكرا لقرائتكم خبر عن ديزني تعمل على تطوير سلسلة الأفلام الشهيرة king Kong والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكد موقع verity ، أن منصة Disney+ تعمل حاليا على تطوير سلسلة الأفلام الشهيرة king Kong ، ومن المقرر أن تكشف المنصة عن ملامح السلسلة الجديدة عن أصل الغوريلا العملاقة الشهيرة في الفيلم، كما تكشف أيضا عن الموطن الأصلي له ويعمل على تطوير الفيلم المؤلف جوي ديفيتو.

و كان الصدور الأول لفيلم king Kong عام 1993 وحقق نجاح ساحق وتم استخدام هذه الشخصية في الكثير من الأعمال الأخرى مثل فيلم " Godzilla vs. Kong" ومن قبله فيلم "Kong: Skull Island"

فيلم "Kong: Skull Island" تدور أحداثه حول رحلة استكشافية إلى جزيرة ليست على الخريطة يحاول العلماء اكتشافها بعد التقاط صور لها بالأقمار الصناعية، تؤكد وجود حياة عليها ليكتشف العلماء لدى وصولهم أن الجزيرة يسكنها البشر تحت رعاية ملك يدعى كونج هو وحش عملاق يحميهم من الحيوانات المفترسة، إلا أنه يدخل صراع مع القوات التى ترافق العلماء بسبب محاولاتهم التخلص منه وقتله لكنه ينتصر فى النهاية.

العمل يشارك فى بطولته توم هيدلستون وبرى لارسون وتوبى كيبيل وصامويل جاكسون وجون جودمان وكورى هوكينز وفيفيان تايلور وتيان جينج، من تأليف دان جيلروى، ومن إخراجJordan Vogt-Roberts .