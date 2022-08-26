نسرين طافش تنشر صورا جديدة والجمهور يسأل: "فين زوجك أو طليقك؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها ومتابعيها صورًا لأحدث إطلالتها في فرنسا، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

وعلقت الفنانة نسرين طافش على إطلالتها: كيف شفتوا التان (السمار) علي، حبيت غير اللوك، اشتقتلكون"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "دمتي متألقة"، وعلق آخر: "وينو زوجك أو طليقك".

يذكر أن الفنانة نسرين طافش حذفت كل الصور التي كانت تجمعها بزوجها الدكتور شريف شرقاوي، والذي أعلنت ارتباطها به قبل حوالي شهرين.

كما ألغت نسرين متابعة حساب زوجها على انستجرام، في الوقت الذي احتفظ هو بمتابعتها وبالصور والفيديوهات التي التقطها معها.

كان آخر ظهور لنسرين على حساب زوجها قبل أسبوع تقريبا، وفيه كانا على شاطئ البحر يلعبان تنس، وقامت هي بالتعليق على الفيديو بوضع رمز القلب.

شريف كان قد أعلن ارتباطه بنسرين في نهاية يونيو الماضي، بنشر صورة تجمعهما، كما قامت هي بنفس الأمر ونشرت صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت وفي يدها خاتم الارتباط، وعلّقت: "ما جمعه الله، بارك الله وحفظ هذا الحب الأبدي إلى أبد الآبدين".