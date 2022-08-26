"الإسكندرية السينمائي" يكرم المنتج والموزع وجيه الليثي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلنت إدارة مهرجان مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، عن تكريم المنتج والموزع وجيه الليثي في فعاليات الدورة الـ ٣٨ والتي تقام في الفترة من ٥ إلى ١٠ أكتوبر المقبل وهي تحمل اسم النجم محمود حميدة.

ويشار إلى أن المنتج والموزع وجيه الليثي من مواليد القاهرة عام ١٩٤٤، وتخرج من كلية التجارة عام ١٩٦٧، وهو الشقيق الأصغر للمنتج والسيناريست ممدوح الليثي والمنتج جمال الليثي والمنتج إيهاب الليثي وعم الدكتور الإعلامي عمرو الليثي.

وبدأ وجيه الليثي مسيرته الإنتاجية كمدير تنفيذي لشركة أفلام جمال الليثي، وشارك في الإنتاج الفني في العديد من الاعمال السينمائية وهم حوالي ٦٠ عملا سينمائيا، أبرزهم "عفريت مراتي، شلة المراهقين، البحث عن فضيحة، البحث عن متاعب، سفاح النساء، أنت اللي قتلت بابايا، أنا وزوجتي والسكرتيره، ثرثرة فوق النيل، ميرامار، الأبطال، الهارب، المزيكا في خطر، إلى المأذون يا حبيبي، ٣٠ يوم في السجن، الشياطين إلى الأبد والعتبة جزاز".

وكانت آخر أعماله إنتاج مشترك مع شركة صوت القاهرة خلال مسلسل "سلالة عابد المنشاوي".