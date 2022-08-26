نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار بـ"هوت شورت".. ورضوى الشربيني تُعلق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة نادين نسيب نجيم، الأنظار إليها في أحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت نادين، صورا لها بـ "هوت شورت"، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لا أستطيع أن أصدق أن الصيف قد انتهى تقريبا.. العودة إلى العمل".

وعلقت الإعلامية رضوى الشربيني على الصور، قائلة: "قمر"، فيما علقت الفنانة نادين الراسي: "كل الحظ ندون".

وجاءت تعليقات الجمهور على الصور، كالتالي: "أحلى نادين"، "ملكة"، "جمال"، "كيوت"، "ربنا يحميكي"، "ما شاء الله قمر".

نادين نسيب نجيم هي ملكة جمال لبنان عام 2004، عقب ذلك بدأت العمل في مجال تقديم البرامج عبر تلفزيون المستقبل، تم انتقلت لمجال التمثيل وحصلت على الأدوار الأولى في عدة أفلام مثل فيلم "غزل البنات"، وفي مسلسلات، منها: "أجيال، لو، عشق النساء" وغيرها.

يذكر أن آخر أعمال نادين نجيم مسلسل "صالون زهرة" والذي عُرض عبر منصة "شاهد"، من ﺇﺧﺮاﺝ جو بوعيد، وتأﻟﻴﻒ نادين جابر، وشاركها البطولة النجوم: معتصم النهار، طوني عيسى، فادي أبي سمرا، جنيد زين الدين، ونهلة عقل داوود وغيرهم.