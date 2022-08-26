شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان يستفز برشلونة بعد قرعة دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكد نادي إنتر ميلان الإيطالي، أنه لا يخاف من مواجهة برشلونة وبايرن ميونيخ، في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

تعليق إنتر ميلان على قرعة دوري أبطال أوروبا

وقال نائب إنتر ميلان، خافيير زانيتي، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "المجموعة الثالثة صعبة ومعقدة، سنواجه فرق مثل برشلونة وبايرن ميونخ اعتادوا على لعب تلك البطولة، لكننا نحن إنتر ميلان، أثبتنا قدراتنا العام الماضي خاصة أمام ليفربول".

وتابع: "بالتأكيد، يجب أن نكون في أفضل حالاتنا أمام تلك الفرق، الأبطال منافسة قوية وتحسم من خلال تفاصيل صغيرة للغاية، لأن أفضل الفرق تشارك في تلك البطولة، ونحن مستعدون".

واستمر: في 2010، واجهنا برشلونة وبايرن ميونخ، لكن هذا كان منذ فترة بعيدة، لقد تغيرت كرة القدم، هذان الفريقان قادران على وضعك في مأزق، نحن نتطور، كما فعلنا الموسم الماضي مع ليفربول، لدينا حافز كبير".

واختتم: “بايرن ميونخ لديه فريق قوي للغاية، برشلونة دعم ولديه توازن كبير، نحن لا نخاف من أي منافس ولكن نحترمهم جميعًا”.

تعليق إنزاجي على مجموعة إنتر ميلان في دوري الأبطال

وقال: "دوري أبطال أوروبا بطولة قوية للغاية، سنلتقي بفرق قوية ومنظمة جدًا".

وواصل: "لكننا سنستعد بقوة لكل المباريات، لا توجد مواجهة سهلة أو يمكن التنبؤ بنتيجتها، نحن إنتر ميلان ولدينا كل الحماس لاستكمال المشوار الصعب الذي بدأناه في العام الماضي".

مجموعات دوري أبطال أوروبا

المجموعة الأولى

- أياكس أمستردام

- ليفربول

- نابولي

- رينجرز

المجموعة الثانية

- بورتو

- أتلتيكو مدريد

- باير ليفركوزن

- كلوب بروج

المجموعة الثالثة

- بايرن ميونخ

- برشلونة

- إنتر ميلان

- فيكتوريا بلزن

المجموعة الرابعة

- آينتراخت فرانكفورت

- توتنهام

- سبورتنج لشبونة

- مارسيليا

المجموعة الخامسة

- ميلان

- تشيلسي

- سالزبورج

- دينامو زغرب

المجموعة السادسة

- ريال مدريد

- لايبزج

- شاختار دونيتسك

- سيلتيك

المجموعة السابعة

- مانشستر سيتي

- إشبيلية

- بوروسيا دورتموند

- كوبنهاجن

المجموعة الثامنة

- باريس سان جيرمان

- يوفنتوس

- بنفيكا

- مكابي حيفا