شكرا لقرائتكم خبر عن Bullet Train لـ براد بيت يحقق 152 مليون دولار حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم Bullet Train للممثل العالمى براد بيت إلى 152 مليونًا و 57 ألف دولار بـ دور العرض حول العالم، منذ طرحه يوم 5 أغسطس الجارى.

وانقسمت إيرادات فيلم Bullet Train بين 71 مليونًا و 57 ألف دولار بدور العرض الأمريكية، و81 مليون دولار بـ دور العرض حول العالم.

يدور فيلم Bullet Train حول Ladybug القاتل الذى يقرر التخلي عن الحياة ولكن يتم اختياره من قبل معالجته ماريا بيتل من أجل الحصول على حقيبة في قطار سريع متجه من طوكيو إلى موريوكا، وعلى متن القطار يوجد مجموعة من القتلة الذى بمجرد دخولهم يكتشفون أن أهدافهم كلها مرتبطة ببعضها البعض.

فيلم Bullet Train من إخراج ديفيد ليتش، والفيلم المقتبس عن رواية Maria Beetle تأليف الكاتب الياباني كوتارو إيساكا، وبطولة النجمين براد بيت وساندرا بولوك، ومن المفترض أن تلعب ساندرا دور البطولة أمام براد لأول مرة، وتدور أحداثه داخل القطار السريع في طوكيو، والمتواجد على متنه 5 أشخاص من القتلة والذين تتضارب أهدافهم حول تنفيذ مهماتهم داخل القطار.