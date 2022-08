أنجلنيا جولي تعود للعمل مرة أخرى مع المخرج تشير

القاهرة - سامية سيد - تعود أنجلينا جولي للعمل مع المخرج تشير مرة أخرى من خلال رواية "Without Blood" للمؤلف اليساندرو باريكو وتتحدث الرواية عن وحشية الحروب و عملية الشفاء التي تعقبها.

وقالت الفنانة أنجلينا جولي أنها قد قرأت الرواية خلال اصعب الأيام التي مرت بها بعد شهر من طلاقها من براد بيت وأن الرواية أثرت فيها كما فعلت مع الكثير من القراء و اضافت أن غلاف الكتاب كان يوضح كيف هي حياة الانسان معقده ولكنها لم تفهم هذا في بادئ الأمر ولكن بعد قرأتها تغير كل هذا، وأن الرواية عبارة عن تحفة فنية حيث توضح حقيقتنا نحن البشر.

و كانت قد كشفت النجمة عن مشاركة اثنين من أبنائها معها في الفيلم القادم "Without Blood" وهما كلا من باكس، البالغ من العمر 18 عاما، ومادوكس، البالغ من العمر 21 عامًا.

فيلم "Without Blood" هو دراما تروى حكاية لا تنسى في أعقاب نزاع مجهول، وأحداث الفيلم تستكشف الحقائق العالمية حول الحرب والصدمات والذاكرة والشفاء، وفى هذا الصدد، قالت سلمى حايك - التى ظهرت في فيلم روبرت رودريجيز From Dusk Till Dawn و Steven Soderbergh Traffic - عن أنجلينا جولى، "ربما تكون أفضل مخرج عملت معها على الإطلاق، وقد عملت مع بعض المخرجين الجيدين".

يذكر أن "باكس" سبق وعمل مع والدته في دراما 2017 First They Killed My Father، والتقط صورًا ثابتة للمشاهد، كما عمل معها أيضًا فى فيلم By The Sea في عام 2015، فيما قالت مارشلاين بيرتراند، والدة أنجلينا، إن "باكس عمل بجد على الفيلم"، وأضافت فى حديثها عن ابنتها، "لطالما أحببتها كمخرجة".