شكرا لقرائتكم خبر عن أنجلنيا جولي تعود للعمل مرة أخرى مع المخرج تشير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود أنجلينا جولي للعمل مع المخرج تشير مرة أخرى من خلال رواية "Without Blood" للمؤلف اليساندرو باريكو وتتحدث الرواية عن وحشية الحروب و عملية الشفاء التي تعقبها.

وقالت الفنانة أنجلينا جولي أنها قد قرأت الرواية خلال اصعب الأيام التي مرت بها بعد شهر من طلاقها من براد بيت وأن الرواية أثرت فيها كما فعلت مع الكثير من القراء و اضافت أن غلاف الكتاب كان يوضح كيف هي حياة الانسان معقده ولكنها لم تفهم هذا في بادئ الأمر ولكن بعد قرأتها تغير كل هذا، وأن الرواية عبارة عن تحفة فنية حيث توضح حقيقتنا نحن البشر.

و كانت قد كشفت النجمة عن مشاركة اثنين من أبنائها معها في الفيلم القادم "Without Blood" وهما كلا من باكس، البالغ من العمر 18 عاما، ومادوكس، البالغ من العمر 21 عامًا.