شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير يختتم حفل الساحل الشمالي وسط حضور جماهيري كبير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم الكينج محمد منير حفله في الساحل الشمالي بتوجيه الشكر لأعضاء فرقته الموسيقية، ولكن الجمهور رفض مغادرة الكينج إلا بعد أن يعيد تقديم أغنية حدوتة مصرية ليقوم الكينج بتلبية رغبة الجمهور قبل المغادرة.

حفل الكينج محمد منير شهد حضور جماهيري كبير، وهو الحفل الذي بدأ، بأغنية "عروسة النيل"، وغيرها من الأغنيات المحببة لجمهور الكينج.

وكان الكينج محمد منير أعرب عن سعادته بلقاء جمهوره في حفله الغنائى في الساحل الشمالى ضمن الفعاليات الصيفية والترفيهية المقامة هناك مشيراً لـ ”الخليج 365” إلى أنه استعد جيداً للحفل وجهز مجموعة كبيرة من أهم أغانيه القديمة والجديدة التي يحبها الجمهور كما وعدهم بالعديد من المفاجآت الليلة.

وكانت أغنية "للى" قد تعرضت للحذف من قبل يوتويب لكن انتهى منذ أيام الجدل المثار حول سرقة أغنية "للى" للكينج محمد منير، كما عادت الأغنية على "يوتيوب" مرة أخرى بعد حذفها، لتصبح متاحة للجمهور، ونوه النجم أكرم حسنى، عن عودة الأغنية، ونشر اللينك الخاص بها عبر "ستورى" حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام".

وجاء هذا بعدما اعتذر المطرب الشاب محمود المنسي، للفنان أكرم حسنى بسبب سوء التفاهم الذى جرى مؤخرًا بينهما بسبب أغنية "للي"، واتهامه لأكرم حسنى، باقتباس لحن الأغنية التى غناها الفنان محمد منير، من أغنيته "ولد الهلالية" التى نشرها المنسى عام 2017.