شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى أجرا فى1997.. عادل ونادية الجندى أغلى الممثلين وعمرو دياب نجم الغناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موضوعا صحفيًا من أرشيف الصحافة المصرية، يعود تاريخه إلى عام 1997 أجور أغلى نجوم الفن والإعلام فى ذلك الوقت، وتصدر قائمة الفنانين الزعيم عادل إمام والنجمة نادية الجندى والهضبة عمرو دياب، كما يكشف الإنفوجراف الصحفى الفرق الكبير بين كان يتقاضاه النجوم فى التسعينيات وما يتقاضوه الآن .

أعلى نجم عادل إمام بمليون و200 ألف فى الفيلم، وأغلى نجمة نادية الجندى بـ 800 ألف جنيه فى الفيلم، أما أغلى مطرب جاء عمرو دياب بمليون و350 ألف فى الألبوم، وجاءت المطربة وردة الجزائرية بعده بـ 200 ألف دولار ما يعادل وقتها مليون جنيه فى الألبوم.

وفى الصحافة جاء الكاتب محمد حسنين هيكل فى المركز الأول بـ 5 دولارات لكل كلمة فى مقالاته، أما أغلى ممثل تليفزيونى فكانا يحيى الفخرانى وصلاح السعدنى بـ 5 آلاف فى الحلقة الواحدة، أما أغلى ممثلة تليفزيونية فى هذا الوقت فكانت ليلى علوى بـ 6 آلاف جنيه فى الحلقة.

وفى الإعلام كانت أغلى مذيعة فى تليفزيون مصر نجوى إبراهيم بـ 500 جنيه فى الحلقة ، وأغلى مخرج سينما شريف عرفة بـ 100 ألف جنيه فى الفيلم، وأغلى مخرج تليفزيون يحيى العلمى وإسماعيل عبد الحافظ بـ 5 آلاف جنيه فى الحلقة.