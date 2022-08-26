شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز يتوسط عادل إمام ونور الشريف وحسين فهمى ويعلق: أهم الصور في حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم كريم عبد العزيز، صورة على حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، بصحبة والده المخرج محمد عبد العزيز ويتوسط فيها النجوم الكبار الزعيم عادل إمام والراحل نور الشريف والفنان حسين فهمى وعلق قائلاً: "من أهم الصور فى حياتى مع العظماء".





يذكر أن أخر أعمال النجم كريم عبد العزيز المعروضة بالسينمات، فيلم "كيرة والجن" وهو مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

"كيرة والجن" يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19 إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى إبان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.



