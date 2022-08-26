شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير يبدأ حفل الساحل الشمالى بأغنية "يا عروسة النيل".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الكينج محمد منير، حفله الغنائى بالساحل الشمالي، بأغنية "عروسة النيل"، وسط تفاعل الجمهور الحاضر، حيث حضر عدد كبير من الجمهور للحفل للاستمتاع بأغنيات الكينج محمد منير.

وكان الكينج محمد منير أعرب عن سعادته بلقاء جمهوره في حفله الغنائى في الساحل الشمالى ضمن الفعاليات الصيفية والترفيهية المقامة هناك مشيراً لـ ”الخليج 365” إلى أنه استعد جيداً للحفل وجهز مجموعة كبيرة من أهم أغانيه القديمة والجديدة التي يحبها الجمهور كما وعدهم بالعديد من المفاجآت الليلة.

كانت أغنية "للى" قد تعرضت للحذف من قبل يوتويب لكن انتهى منذ أيام الجدل المثار حول سرقة أغنية "للى" للكينج محمد منير، كما عادت الأغنية على "يوتيوب" مرة أخرى بعد حذفها، لتصبح متاحة للجمهور، ونوه النجم أكرم حسنى، عن عودة الأغنية، ونشر اللينك الخاص بها عبر "ستورى" حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام".

وجاء هذا بعدما اعتذر المطرب الشاب محمود المنسي، للفنان أكرم حسنى بسبب سوء التفاهم الذى جرى مؤخرًا بينهما بسبب أغنية "للي"، واتهامه لأكرم حسنى، باقتباس لحن الأغنية التى غناها الفنان محمد منير، من أغنيته "ولد الهلالية" التى نشرها المنسى عام 2017.