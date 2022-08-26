شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى معربة عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان القلعة: جمهور مصر وحشنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت المطربة اللبنانية نوال الزغبى، عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان القاهرة الموسيقى، قائلة: القاهرة وحشانى، ووحشتنى المهرجانات الرائعة التي تنظم في القاهرة، وكذلك وحشنى الجمهور المصرى .

وأضافت المطربة اللبنانية نوال الزغبى، خلال حوارها مع قناة الحياة: عندما أحضر للقاهرة اجد الجمهور ينتظرنى، فهناك حب حقيقى وصادق ومشاعر صادقة فهم يعلمون قدر حبى لهذا الجمهور وتقديرى له وكذلك الجمهور المصرى يقدرنى ويحبنى كثيرا.

وتابعت المطربة اللبنانية نوال الزغبى: أول يوم دخلت فيه على القاهرة غمرنى الجمهور المصرى بمحبتهم وتقديرهم وحسن استقبالهم لى وكل مرة يتجدد هذا الحب والتقدير من جانب المصريين.

وقالت المطربة اللبنانية نوال الزغبى: ليس دائما أحضر للمهرجانات، واحضر أحيانا اللوك الذى اظهر به في المهرجانات ، واشتريت بيت في مصر ، وأحضر لأغنية مصرية ستكون سنجل وستكون شيء جديد.