"مكنتش متوضية".. شيرين عبد الوهاب تكشف كواليس ما حدث معها ليلة عاشوراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت النجمة شيرين عبدالوهاب، عن كواليس في حياتها الشخصية حدثت معها خلال الفترة الماضية .

وقالت شيرين، ببرنامج"معكم منى الشاذلي": ""أنا رجعت لنفسي في ليلة عاشوراء، وأنا مكنتش متوضية ولا مصلية ولا صايمة".

وأضافت: "ليلة عاشوراء كانت ليلة كلها بركة والدعاء فيها مستجاب، فلما الناس دعت لي من قلبها، الدعاء وصلني، ورجعت شيرين تاني في اليوم ده".

وأحيت النجمة شيرين عبد الوهاب، قبل أيام، حفل ختام مهرجان قرطاج الدولي للثقافة والفنون في تونس، على المسرح الأثري بقرطاج، وقدّمت خلاله باقة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة.

يذكر أن شيرين عبدالوهاب أعلنت مؤخرا انفصالها عن زوجها السابق الفنان حسام حبيب.

آخر أغاني شيرين عبدالوهاب "وبحلفلك" في ديسمبر الماضي، من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمود أنور، وتوزيع وميكس وماستر محمد مجدي، كما طرحت في رمضان 2022 أغنية دعائية بعنوان "يا معافر".