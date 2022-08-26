رانيا يوسف ومنة فضالي على البحر وأصالة رومانسية.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- وائل توفيق:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أصالة

شاركت الفنانة أصالة جمهورها ومتابعيها صورة رومانسية مع زوجها فائق حسن، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

نرمين الفقي

أطلت الفنانة نرمين الفقي على جمهورها ومتابعيها بإطلالة صيفية، حيث ارتدت فستان أنيق، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع "انستجرام".

حسن الرداد

نشر الفنان حسن الرداد صورة رفقة شقيقته "نيبال"، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

ياسمين صبري

خطفت الفنانة ياسمين صبري أنظار جمهورها ومتابعيها، حيث نشرت صورة من داخل طائرة، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

أطلت الفنانة رانيا يوسف على جمهورها ومتابعيها بإطلالة صيفية على شاطئ البحر، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

نسرين طافش

شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها ومتابعيها صورًا لأحدث إطلالتها الصيفية من "ليون" في فرنسا، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

منة فضالي

خطفت الفنانة منة فضالي أنظار جمهورها ومتابعيها بأحدث إطلالاتها الصيفية، حيث ظهرت بـ "مايوه" على شاطئ البحر، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

رنا رئيس

أطلت الفنانة رنا رئيس على جمورها ومتابعيها بأحدث إطلالاتها الصيفية، حيث ارتدت ملابس "كاجوال" نالت إعجاب الجمهور، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

إيمان العاصي

شاركت الفنانة إيمان العاصي جمهورها ومتابعيها صورًا لأحدث إطلالاتها الصيفية، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

نهي عابدين

أطلت الفنانة نهى عابدين على جمهورها ومتابعيها بأحدث إطلالاتها الكلاسيكية، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".