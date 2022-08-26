"هخلي شيرين تديكي بالجزمة".. ميار الببلاوي تكشف عن مضايقات بسبب حديثها عن شيرين عبد الوهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي عن ندمها بعد تصريحاتها وهجومها على الفنانة شيرين عبد الوهاب عقب ظهورها بوزن زائد، في حفل تخرج بإحدى الجامعات.

وقالت ميار الببلاوي في مداخلة هاتفية لبرنامج خط أحمر، أنها لم تقصد بحديثها عن شيرين تصدر التريند، قائلة: والله ما كنت عايزة أتصدر الترند، لكني زعلت عليها لما شفتها كده، بس يمكن خانني اللفظ.

وأوضحت: النهارده في برنامجي الشيخ قال لي إن ده يعتبر نوع من الغيب، واتصدمت وانهرت على الهوا، وقعدت أستغفر ربنا، ويمكن أطلع عمرة قريب جدا عشان أستغفر عن الموضوع ده، من كتر ما الشيخ عنفني وقال لي إنتي ست معاكي دكتوراه في الفقه وما ينفعش نتكلم عن الناس أو نتنمر عليهم.

واستطردت: لما اتكلمت كده كنت برد دين، في وقت من الأوقات كنت مطلقة وصغيرة ومعايا ابن ولابسة الحجاب جديد ومش عارفة أعمل إيه، واحدة قعدت جنبي في المسجد قالت لي الكام كلمة اللي قلتهم لشيرين، وفرقوا معايا في حياتي، وكل ما آجي أقع افتكر الكلمة، عشان كده كنت عايزة شيرين تقف على رجليها.

واستكملت: الطرف التاني عايش حياته، وصعب عليا تعليقاته على السوشيال ميديا، هو مستمتع وبيهيص ويفرح ويضحك وهي منهارة ومتدمرة وبتاخد أدوية اكتئاب وبتتعالج نفسيا ووزنها يزيد ومش مهتمة بنفسها، كل التفاصيل دي كانت على مسلمة بتحب مسلمة.

وأضافت: أنا مش خبيثه وربنا شاهد علي، كانت النصيحة اللي اتقلبت عليا وجت لي مكالمة، واحدة شتمتني شتايم صعبة وقعدت تدعي عليا، وقالت لي هخلي شيرين تديكي بالجزمة، عمري في حياتي ما اتشتمت بالطريقة دي مع إني معملتش حاجة.

وكانت ميار الببلاوي رسالة للفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك بعد ظهورها الأخيرة في حفل تكريم بإحدى الجامعات خلال الفترة الماضية.

وكانت الببلاوي خرجت في مقطع فيديو عبر حسابها على الفيسبوك وجهت انتقادات لشيرين عبد الوهاب بسبب وزنها الزائد.