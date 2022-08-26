نوال الزغبي ترقص وتطلب من عازف الإيقاع العزف منفردا في القلعة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تفاعلت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي مع حماس جمهور حفلها بالقلعة، وقامت بالرقص على أنغام أشهر أغانيها، ومنها "حفلة"، وكذلك مين حبيبي أنا والتي قدمتها قبل سنوات كديو غنائي مع المطرب وائل كفوري.

وطلبت نوال من عازف الإيقاع في فرقتها أن يقوم بالعزف منفردا، ووجهت الميكروفون الخاص بها للطبلة التي كان يمسك بها.

ووجهت المطربة اللبنانية نوال الزغبي الشكر لحضور حفلها ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي، المقام مساء اليوم الخميس على مسرح المحكى، والذي يشهد إقبالا جماهيريا كبيرا.

وقالت "شكرا، حاسة راح طير عندكم، مساء الخير أهلا بيكم جميعا، أكيد لي الشرف اكون معكم بهالمهرجان العظيم، في هالقلعة التاريخية وبلدي الحبيب، كل المحبة والعشق والحب لهالشعب الراقي العظيم، اللي بموت فيه وبحترمه كتير، ويا رب على طول هالبلد الرب يحميها، لأنها بتستاهل، بحبكم اد الدنيا، بحبكم.. الهوا تحفة".

وافتتحت نوال الزغبي حفلها في الدورة الثلاثين بأغنيتي بيلبقلك وما أندم عليك، وسط تفاعل الجمهور، وبعدها قدمت "على دلعونا"، و"الليالي رجعتلي تاني"، "الناس العزاز".

كان أطفال وشباب مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية، قدموا فقرتهم في حفل الليلة الخميس 25 أغسطس على مسرح المحكى بمهرجان قلعة صلاح الدين، بغناء جماعي لأغنية مصر التي في خاطري.

وقدم المواهب تحت إشراف الفنان عبدالوهاب السيد، بشكل منفرد أو ثنائي مجموعة من أشهر أغاني زمن الفن الجميل وأخرى حديثة، منها: مضناك جفاه مرقده للموسيقار محمد عبدالوهاب

القلب ولا العين للمطربة سعاد محمد، رمش عينه للمطرب محرم فؤاد، وتحيا مصر للفنان أحمد جمال.

مسرح المحكى، استقبل في بداية اليوم ضمن فعاليات الدورة الثلاثين، أوركسترا النور والأمل بقيادة المايسترو محمد سعد باشا.

وعزف الفريق عددا من المؤلفات الموسيقية الكلاسيكية العالمية، وجاءت موسيقى أغنية فيها حاجة حلوة للموسيقار عمر خيرت، في ختام الفقرة.