كيف ردت "العدل جروب" على بيان "المهن السينمائية" بعد حريق استديوهاتها ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ردت شركة "العدل جروب" على بيان نقابة المهن السينمائية، الذي صدر من جانبها بعد الحريق الهائل الذي نشب في استوديوهات تابعة لـ"العدل جروب" بقرية شبرامنت التابعة لمركز أبو النمرس.

وجاء رد "العدل جروب" على بيان النقابة، عبر حسابها على إنستجرام، كالتالي: "تتقدم شركة العدل جروب بجزيل الشكر والامتنان لنقابة المهن السينمائية والنقيب مسعد فودة، على تضامنهم وثقتهم بنا، نحن جميعاً نعمل سوياً ونؤكد أننا نسعى دائماً من أجل تقديم فن راقي يليق بالمجتمع المصري والعربي".

وكانت نقابة المهن السينمائية برئاسة مسعد فودة، أصدرت بيانا صحفيا، كنوع من الدعم لعائلة "العدل" بعد الحريق في استديوهاتها.

وجاء نص البيان، كالتالي: "يا عزيز الرحمة.. يا عزيز الرحمة، عراقة، أصالة، جهد سنوات، خبرات علمية ومهنية، حبات العرق بدأت لتصنع بناء مؤسسي ساهم في مسيرة الحياة الفنية السينمائية والتليفزيونية.. عائلة أصيلة تقود فريق عمل من السيدات والرجال والشباب يواصلون العمل برقي وهمة لتحقيق منجز متميز في الشكل والمضمون".

وتابع البيان: "بداية النبت زرع طيب فجاء الحصد ثمارًا يافعة، أعمال خلدت في صفحات التاريخ الإنساني والمهني ولكن إرادة العلي (كن فيكون) فجاء الحادث الأليم الذي أدمى قلوبنا حريق صرح مؤسسي استوديوهات العدل جروب – شبرامنت لا راد لقضائه".

واختتمت النقابة بيانها: "مؤسسة عصية لن تنكسر ستنهض بتضافر الجهود والعمل المتواصل والصدق ترتفع الهامات وتستنفر القوى، نعود ونعزف لحن الوفاء والحب والبناء، رمزي - محمد - جمال – مدحت، جميع آل العدل ألف مليون سلامة، مصابكم مصابنا، نسانـدكم وندعمكم وندعو بالسلام والاستقرار والعود الحميد، نقابة المهن السينمائية".

وكانت معاينة نيابة الجيزة، كشفت تفاصيل حريق اندلع في 3 استديوهات سينمائية بمنطقة أبو النمرس، حيث أظهرت المعاينة أن الحريق اندلع في منشآت من ألواح خشبية مؤقتة بها بعض الأشجار مما صعب المهمة أمام رجال الحماية المدنية في إخماد النيران.

وتبين أن الاستديوهات على مساحة 5 أفدنة وبدأ الحريق من داخل الاستديو، مشيرة إلى أن ألسنة النيران امتدت إلى المنطقة المحيطة التي تحوي مساحة شاسعة من الأشجار والنخيل بطريق الصليبة بمنطقة شبرامنت طريق الجبل.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من الأهالي باندلاع حريق داخل 3 استوديوهات تصوير، بطريق الجبل بشبرامنت في منطقة أبو النمرس، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة، وتم الدفع بحوالي 10 سيارات إطفاء لمكان الحريق، لمنع امتداده للمجاورات ومحاولة السيطرة عليه.