نوال الزغبي من القلعة: "لي الشرف أكون ببلدي الحبيب وكل الحب لهالشعب الراقي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

وجهت المطربة اللبنانية نوال الزغبي الشكر لحضور حفلها ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي، المقام مساء اليوم الخميس على مسرح المحكى، والذي يشهد إقبالا جماهيريا كبيرا.

وقالت "شكرا، حاسة راح طير عندكم، مساء الخير أهلا بيكم جميعا، أكيد لي الشرف اكون معكم بهالمهرجان العظيم، في هالقلعة التاريخية وبلدي الحبيب، كل المحبة والعشق والحب لهالشعب الراقي العظيم، اللي بموت فيه وبحترمه كتير، ويا رب على طول هالبلد الرب يحميها، لأنها بتستاهل، بحبكم اد الدنيا، بحبكم.. الهوا تحفة".

وافتتحت نوال الزغبي حفلها في الدورة الثلاثين بأغنيتي بيلبقلك وما ندم عليك، وسط تفاعل الجمهور، وبعدها قدمت أغنية ناسيني ليه، و"على دلعونا"، و"الليالي رجعتلي".

كان أطفال وشباب مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية، قدموا فقرتهم في حفل الليلة الخميس 25 أغسطس على مسرح المحكى بمهرجان قلعة صلاح الدين، بغناء جماعي لأغنية مصر التي في خاطري.

وقدم المواهب تحت إشراف الفنان عبدالوهاب السيد، بشكل منفرد أو ثنائي مجموعة من أشهر أغاني زمن الفن الجميل وأخرى حديثة، منها: مضناك جفاه مرقده للموسيقار محمد عبدالوهاب

القلب ولا العين للمطربة سعاد محمد، رمش عينه للمطرب محرم فؤاد، وتحيا مصر للفنان أحمد جمال.

مسرح المحكى، استقبل في بداية اليوم ضمن فعاليات الدورة الثلاثين، أوركسترا النور والأمل بقيادة المايسترو محمد سعد باشا.

وعزف الفريق عددا من المؤلفات الموسيقية الكلاسيكية العالمية، وجاءت موسيقى أغنية فيها حاجة حلوة للموسيقار عمر خيرت، في ختام الفقرة.

وتشارك نوال بمجموعة من أعمالها التي حققت شهرة واسعة، منها: عينيك كدابين، ليه مشتقالك، ما أندم عليك، ياما قالوا، روحي يا روحي، شو اخبارك، بعينك، عقلي وقف، علي دلعونا، القاسي، اللي اتمنيته، ألف ومية، الناس العزاز وغيرها .