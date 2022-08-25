شكرا لقرائتكم خبر عن بين الحب والزواج.. ظاهرة الانفصال تضرب نجوم هوليوود .. آخرهم سيلفستر ستالون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحظى حياة المشاهير بالكثير من الاهتمام والتركز الإعلامى لما لها من فضول لدى المتابعين عن الحياة الشخصية الخاصة بالنجوم الذين يحبون متابعاتهم، وفى هذا العام وفى خلال مرور 8 أشهر شهدت ظاهر الانفصال بكثرة في هوليوود بين النجوم العالمية سواء كان من خلال الحب والارتباط أو من خلال الزواج الذى دام سنوات، كان آخرهم سيلفستر ستالون وجينيفر فلافين.

جايسون موموا وليزا بونيت

في بداية العام وتحديداً في شهر يناير، كشف الثنائي جايسون موموا و زوجته ليزا بونيت في بيان مشترك نشره موقع جاست جيرد عن انفصالهما، وذلك بعد 16 عامًا من الحب والارتباط، حيث بدأت علاقتهما في عام 2005 وتزوجا في عام 2017، وانجبا طفلين - ابنة لولا 14عامًا ، ناكوا وولف 13 عامًا، بينما لليزا ابنه تدعي زوي كرافيتز من زوجها السابق ليني كرافيتز.

كانى ويست وجوليا فوكس

في شهر فبراير، أكدت الممثلة جوليا فوكس إنفصالها عن مغني الراب الأمريكى كاني ويست، وسط محاولاته للعودة لزوجته السابقة كيم كاردشيان، حيث أكد وكيل أعمال جوليا فوكس انفصالها عن كاني عبر شبكة فوكس نيوز قائلا :"تظل جوليا وكاني صديقين ومتعاونين، لكنهما لم يعودا معا".

كروز بيكهام وبليس تشابمان

في شهر مارس، كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن انفصال كروز بيكهام عن صديقته بليس تشابمان، ابنة عارضة السابقة روزماري فيرجسون، وكان الاثنان قد استمتعا بعلاقة استمرت 18 شهرًا، والتي أصبحت علنية في الصيف الماضي عندما تم تصويرهما جنبًا إلى جنب في مهرجان القراءة.

كيندال جينر وديفين بوكر

في شهر يونيو، أكدت مصادر مقربة من عارضة الأزياء ونجمة تلفزيون الواقع كيندال جينر إنها انفصلت عن حبيبها لاعب كرة السلة المحترف ديفين بوكر بعد علاقة استمرت لعامين على الرغم من أن اخر ظهور علنى لهما لم يكن من فترة طويلة اذ أن ديفين كان موجودا فى زفاف شقيقة حبيبته كورتني كارداشيان على ترافيس باركر كما سافر إلى إيطاليا مع المدعوين للمشاركة بالاحتفالات.

شاكيرا وبيكيه

في شهر يونيو، أعلن النجم الإسباني جيرارد بيكيه مدافع نادى برشلونة وزوجته المغنية الكولومبية شاكيرا انفصالهما بشكل رسمي اليوم، السبت فى بيان مشترك، وقال جيرارد وشاكيرا فى بيان مختصر، "نأسف للتأكيد على أننا ننفصل، من أجل أطفالنا الذين هم على رأس أولوياتنا، نطلب احترام الخصوصية، شكرًا لتفهمكم".

كيم كارداشيان وبيت ديفيدسون

في شهر أغسطس الحالي، كشف موقع ديلي ميل عن انفصال كيم كارداشيان وبيت ديفيدسون بعد 9 أشهر من المواعدة، موضحًا أن الانفصال لن يؤثر على صداقتهما، حيث قررا أن يكونا أصدقاء فقط، وذلك بسبب تضارب مواعيدهم وانشغال كل واحد منهم بعمله.

سيلفستر ستالون وجينيفر فلافين

وآخر هذه الانفصالات حتى وقتنا الحالى هو انفصال النجم سيلفستر ستالون عن زوجته، حيث كشف موقع جاست جيرد عن انفصال نجم هوليوود سيلفستر ستالون عن زوجته جينيفر فلافين، وأفاد التقرير بأن ستالون البالغ من العمر 76 عامًا والعارضة السابقة البالغة من العمر 54 عاماً في طريقهما للطلاق، حيث تقدمت جينيفر بطلب الطلاق من سيلفستر في 19 أغسطس في مقاطعة بالم بيتش بولاية فلوريدا.