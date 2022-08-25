شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مهرجان القاهرة للمسرح التجريبى: هدفنا هو إعلاء قيمة الجودة المسرحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، خلال مؤتمر صحفي بالمجلس الأعلي للثقافة، بحضور الدكتور جمال ياقوت رئيس المهرجان، ومديرا المهرجان د. محمد الشافعي والفنان سعيد قابيل وعدد من أعضاء اللجنة العليا للمهرجان ورؤساء اللجان التنفيذية، تفاصيل دورته التاسعة والعشرين، وقدمت المؤتمر المذيعة أمل نعمان التى رحبت بالحضور واستدعت الدكتور جمال ياقوت للإعلان عن العروض المشاركة، والورش، والمشروعات المستحدثة من (مسابقة النصوص المسرحية القصيرة - ومحور العروض القصيرة - وطبع الرسائل العلمية) كذلك أهداف شبكة المهرجانات المسرحية.

وقال رئيس المهرجان خلال كلمته: إن المسرح التجريبي هو المكان والكيان الذي تعلمنا منه وأثر فينا جميعا، ويعد هدفنا الأكبر هو الإعلاء من قيمة الجودة المسرحية وليس مجرد كم ، ولهذا يشارك 14 عرضا فى المسابقة الرسمية.

وأضاف: لقد استحدثنا مسابقة العروض المسرحية القصيرة التي تتناسب مع مجريات العصر الحالي من سرعة ليتم عرض 16 مسرحية تتراوح مدتها بين 15 دقيقة وحتي 30 دقيقة، وكذلك لقد لاقي مشروع المسرح التجريبي هذا العام إقبالا شديدا ، حيث تقدم للمسابقة 188 عرض تم الاختيار منهم 14 عرضا من محافظات مختلفة.

وأكمل حديثه قائلا: إن من ضمن المستحدثات مسابقة النصوص المسرحية التي تهدف إلى الاستفادة بالأفكار والنصوص الجديدة دون اللجوء للنصوص الأجنبية فقط، وقد تقدم للمسابقة 122 نص تم اختيار 69 نص سوف يتم طباعتها وترجمة بعضها للغات الأجنبية

كما أعلن ياقوت: أن المحور الفكرى يتم التقدم له من قبل الباحثين وليس بالترشيح حتي تتحقق العدالة الفكرية ، قد تقدم أكثر من 60 بحثا علميا تم قبول 7 رسائل علمية من مصر والدول العربية، وسوف يتم نشر الرسائل العلمية في كتب مطبوعة وكذلك نسخ الكترونيه بصيغة الـpdf .

واختم ياقوت حديثه حول أهمية مشروع شبكة المهرجانات المسرحية قائلا : إنها سوف تهدف للتنسيق بين مواعيد المهرجانات المختلفة وتوثيق توصيات بالعروض والمدربين حتي تعم أكبر فائدة علي المهرجات المختلفة ، ويعلي قيمته بما يتوافق بالمكانة التي تستحقها مصر.

يشار إلى أن الدورة 29 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تحمل اسم المسرحي العالمي بيتر بروك ،و تقام في الفترة من 1 حتى 8 سبتمبر، برئاسة الدكتور جمال ياقوت، وتحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.