شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الليف يصور كليب "سلام للرجالة" مع دمية تدعى نينا نوسة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المخرج خالد مهران من تصوير كليب جديد بعنوان "سلام للرجالة"، الذى يشهد الظهور الأول لدمية تدعى نينا نوسة فى عالم الغناء، وذلك بمشاركة المطرب نادر أبو الليف كضيف شرف الكليب.

تم تصوير الكليب في إحدى الفيلات بمنطقة الحزام الأخضر، ويظهر نادر أبو الليف بشخصيته كضيف شرف في الكليب، حيث يدور بينه وبين الدمية نينا نوسة مشادة كوميدية ضمن أحداث الكليب.

أغنية "سلام للرجالة" من كلمات الشاعر أيمن الطويل وألحان حسن دنيا وتوزيع ساسو، وغناء دعاء مبروك ونادر حمادة وضيف شرف أبو الليف وإخراج خالد مهران.























