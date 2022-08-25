شكرا لقرائتكم خبر عن 44 عرضا مسرحيا فى مهرجان القاهرة للمسرح التجريبى تتنافس فى ثلاث مسابقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان سعيد قابيل مدير مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي خلال مؤتمر صحفي عقد بالمجلس الأعلى للثقافة قدمته الإعلامية أمل نعمان عن عدد العروض المشاركة فى الدورة التاسعة والعشرين من المهرجان في المسابقات الثلاث المختلفة.

وقال مدير المهرجان: يشارك ويتنافس هذا العام 44 عرضا مسرحيا من مختلف دول العالم، ففي المسابقة الرسمية يتنافس (14 ) عرضا من دول العالم المختلفة منها : مصر وتونس والكويت وسوريا والعراق والمغرب وإيطاليا وكندا والنمسا والولايات المتحدة الأمريكية واليونان.

وفي مسابقة العروض القصيرة يشارك (16) عرضا مسرحيا قصيرا تتراوح ما بين 15 الي 30 دقيقة ، من دول مختلفة منها : مصر وليبيا والإمارات العربية المتحدة وسويسرا، وتتكون لجنة تحكيم تلك المسابقة من : الفنان محسن منصور رئيسا ، وعضوية كل من : د. أسماء يحيي الطاهر ، مهندس الديكور حازم شبل.

ويشارك في عروض نوادي المسرح التجريبي ( 14 ) عرضا مسرحيا من محافظات مصر منها محافظات : بني سويف ، الاسماعيلية ، البحر الأحمر، أسيوط ، المنيا ، الجيزة ، القاهرة ، المنصورة ، الشرقية ، البحيرة ، الإسكندرية .

الدورة (29) لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تحمل اسم المسرحى العالمى بيتر بروك، وتقام في الفترة من 1 حتى 8 سبتمبر، برئاسة الدكتور جمال ياقوت، وتحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.