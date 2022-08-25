شكرا لقرائتكم خبر عن 44 عرضا مسرحيا فى مهرجان القاهرة للمسرح التجريبى تتنافس فى ثلاث مسابقات والان مع تفاصيل الخبر
وقال مدير المهرجان: يشارك ويتنافس هذا العام 44 عرضا مسرحيا من مختلف دول العالم، ففي المسابقة الرسمية يتنافس (14 ) عرضا من دول العالم المختلفة منها : مصر وتونس والكويت وسوريا والعراق والمغرب وإيطاليا وكندا والنمسا والولايات المتحدة الأمريكية واليونان.
وفي مسابقة العروض القصيرة يشارك (16) عرضا مسرحيا قصيرا تتراوح ما بين 15 الي 30 دقيقة ، من دول مختلفة منها : مصر وليبيا والإمارات العربية المتحدة وسويسرا، وتتكون لجنة تحكيم تلك المسابقة من : الفنان محسن منصور رئيسا ، وعضوية كل من : د. أسماء يحيي الطاهر ، مهندس الديكور حازم شبل.
ويشارك في عروض نوادي المسرح التجريبي ( 14 ) عرضا مسرحيا من محافظات مصر منها محافظات : بني سويف ، الاسماعيلية ، البحر الأحمر، أسيوط ، المنيا ، الجيزة ، القاهرة ، المنصورة ، الشرقية ، البحيرة ، الإسكندرية .
الدورة (29) لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تحمل اسم المسرحى العالمى بيتر بروك، وتقام في الفترة من 1 حتى 8 سبتمبر، برئاسة الدكتور جمال ياقوت، وتحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.