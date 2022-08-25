شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شاكر بعد حفله بالسعودية: لسانى عاجز عن وصف كم الفرحة والسعادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر النجم هيثم شاكر التريند بعد حفله الذى أحياه أمس فى السعودية للمرة الأولى، وعلق قائلا على صفحته على فيس بوك : "الحمد لله لسانى عاجز عن إنى أوصف كم الفرحة والسعادة اللى حسيت بيها فى أول مرة أقابل فيها الجمهور السعودي الكريم وتحديدًا أهل جدة الغاليين.. حفل أسطورى بما تحمله الكلمة من معنى.. غمرتونى بمحبتكم الكبيرة واعذرونى إنى ما قدرتش أتحكم فى مشاعري بعد الحب الكبير اللي شوفته منكم ما لحقتش أشبع منكم وأكيد لينا لقاء تاني قريب إن شاء الله".

وأحيا النجم هيثم شاكر حفلا غنائيا في جدة رفع شعار كامل العدد في أولى حفلاته في السعودية، وقدم من خلاله عددا كبيرا من أغانيه التي تفاعل معها الجمهور منها أتعدى حدودى وخليك جنبي وايامي معاك ومعرفة قديمة وهنتقابل بعدين وغيرها، وبعد الحفلة مباشرة تصدر التريند رقم واحد، ودخل هيثم شاكر في نوبة بكاء، أثناء وصلته الغنائية على المسرح.









وطرح مؤخرا هيثم شاكر أحدث أعماله الغنائية أغنية "أتعدى حدودى" على قناته بموقع يوتيوب والأغنية من كلمات الشاعر نادر عبد الله، وألحان محمد يحيى، توزيع وتسجيل وميكس وماستر أحمد إبراهيم، تكون "هتعدى حدودى" ثالث أغانى هيثم شاكر فى عام 2022.

كما طرح مؤخرًا هيثم شاكر أغنية بعنوان هنتقابل بعدين على يوتيوب، وهي من كلمات عمرو المصرى وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري ميكس و ماستر عمرو الخضري وجيتار مصطفي نصر وبيز جيتار سيكا وصولوهات محمود شاهي وستايلست فريد عادل، بعدما سبق وأطلق أغنية "يإذيك" من كلمات صابر كمال، وألحان محمد يحيى وتوزيع يحيى يوسف ومكس وماستر شريف مكاوى.