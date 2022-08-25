شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى تكشف لـ"الخليج 365" كواليس حفلها الأول بمهرجان القلعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة نوال الزغبى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، عن سعادتها بالغناء بعد قليل لأول مرة في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دوته 30، مشيرة إلى أن الحفل يشهد عددا من المفاجآت للجمهور المصرى التي تتحمس للقاء به، ويتمتع بمكانة خاصة عندها .

وأضافت أن برنامجها في الحفل سيكون متنوعا بين أغاني زمن الفن الجميل، وأغاني الجيل الذي تنتمي إليه، ولكن بشكل راقٍ ونوع مزيكا يتناسب مع مكانه المهرجان، وإسعاد الجمهور أيضاً من أهم اهدافها التي تسعى لتحقيقها أثناء الحفل، وتابعت المهرجان لديه تاريخ كبير عند الجمهور المصرى وفخورة بالغناء به وأتمنى ان تنال الجفلة اعجاب الجمهور .

وأشارت إلى أن إقامة هذا الحفل بقلعة صلاح الدين يجعل الفنان يستنشق التاريخ ويستشعر فخامة المكان.

الدورة الـ30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء يشارك في فعالياتها كل من أوركسترا الأنامل الصغيرة بقيادة الدكتور راجي المقدم، مدحت صالح بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم وفرقته، فريق مسار إجباري، مجموعة التشيللو State of Harmony+ فرقة كاتاك(الهند)، دينا الوديدي وفرقتها، هشام عباس وفرقته، عازف الريكوردر مدحت ممدوح، الفريق المصرى الألمانى كايرو ستيبس بقيادة الموسيقار باسم درويش، کورال أطفال وشباب مركز التنمية المواهب، فرقة قلعة عمان (الأردن).

أيضاً فريق أطفال كلاسيك، نجوم فرقة أوبرا القاهرة، مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفي، علي الحجار وفرقته، فريق وسط البلد، المطربة مروة ناجي، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها، مصطفى حجاج وفرقته، بغدادي بيج باند بقيادة الدكتور مجدى بغدادى، مى كمال وفرقتها، أحمد جمال وفرقته، المنشد الشيخ ياسين التهامي، اللبنانية تانيا قسيس وفرقتها، فرقة مواويل (سيد إمام - عبد الرحمن بلالة)، أوركسترا النور والأمل ، نوال الزغبي وفرقتها ، هاني شاكر وفرقته ، نادية مصطفي وفرقتها ، حنان ماضي وفرقتها ، نسمة محجوب وفرقتها ، سبيد أوف هارتس بقيادة شريف عليان ، السورية لينا شاماميان وفرقتها ، فريق بلاك تيما ، اللبنانية تانيا صالح وفرقتها ، نوران أبو طالب وفرقتها ، محمد محسن وفرقته، الموسيقارعمر خيـرت، إلى جانب حفلين لنجوم الأوبرا للموسيقى العربية، بالإضافة إلى عدد من الفرق الدولية منهم بنما وفنزويلا.