شكرا لقرائتكم خبر عن مروة نصر تطرح أحدث أغنياتها "بره المقارنة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة مروة نصر أحدث أغنياتها بعنوان "بره المقارنة" وذلك ضمن أغانى ألبومها الغنائى الذى يحمل نفس الاسم ويتم طرحه على فترات على "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أحمد علاء الدين وألحان نورهان البغدادي وتوزيع ومكس محمد علام.

وكانت المطربة مروة نصر طرحت أغنية تحمل اسم "دوم تك" على "يوتيوب"، والأغنية من كلمات محمد حجازى، وألحان يوسف حسين، وتوزيع زوووم، وهى إحدى أغنيات البومها الجديد "برة المقارنة".

وتعاونت مروة نصر في ألبوم "بره المقارنة" مع عدد من الشعراء منهم تامر حسين وجمال الخولي وأحمد المالكي واحمد علاء الدين ومحمد مصطفي ملك واحمد شتا وطاهر كامل .

كما تعاون مروة نصر في ألبوم "بره المقارنة" مع عدد من الملحنين: أبرزهم: إيهاب عبد الواحد وعزيز الشافعي وسامر ابو طالب ومودي سعيد واحمد محيي ومصطفى شكري، ومن الموزعين نادر حمدي وفهد وأحمد إبراهيم وأسامة عبد الهادي ومحمد شفيق وفادي بدر.

وطرحت المطربة مروة نصر مؤخراً، أغنية "ربنا يكفينا" والتي قدمتها على طريقة الديو مع المطرب محمد رشاد، وهى من ألحان مصطفي شكري وتوزيع أسامة عبد الهادي وهندسة صوتية خالد رؤوف.