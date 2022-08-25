شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الرحمن توتا يحتفل بنجاح فيلمه "الدعوة عامة" فى الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم محمد عبد الرحمن (توتا) بنجاح فيلمه الجديد "الدعوة عامة" في ”الخليج 365”، وذلك خلال ندوة تحدث فيها عن الفيلم وكواليسه والتحضيرات والمنافسة السينمائية للموسم، كما روى تجربته مع الأزمة الصحية التي ألمت به مؤخراً، وأجرى على إثرها عملية قلب مفتوح، كما كشف العديد من الأمور الفنية والخاصة، واستقبله الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلسى إدارة وتحرير الخليج 365، ودينا عبد العليم النائب الأول لرئيس التحرير، وعلا الشافعى مدير تحرير والمشرف على قطاع الفن والمنوعات، وعلى الكشوطى رئيس قسم الفن والزملاء الصحفيين محمد زكريا وسارة صلاح ولميس محمد.

فيلم "الدعوة عامة" انطلق في دور العرض يوم الأربعاء 17 أغسطس تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى (كيمز) ومن إخراج وائل فرج، وبطولة محمد عبد الرحمن توتا، أحمد الفيشاوى، أسماء أبو اليزيد، سوسن بدر، دينا، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول شاب يُدعى معتز، تدعو له أمه دعوة تصيبه هو وكل من يسير معه لتتحول حياته إلى الأزمات والمشاكل.

وكان محمد عبد الرحمن قد صرح لـ ”الخليج 365” على هامش العرض الخاص للفيلم أن حب الناس ودعواتهم هي من أدخلت الفرحة على قلبه معتبرا أنها من أسباب شفائه بعد ربنا عز جل مشيرا إلى أنه سعيد بأنه فقد الكثير من وزنه.

وقال توتا إن أكثر ما فرحه وأزال عنه آثار التعب وعملية القلب، هو حب الناس ودعاوتهم له بالشفاء وكمية الحب التي شاهدها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا ما شاهده من حب وصله من خلال مكالمات الأصدقاء، مشيرا إلى أن كل ذلك شاهده بعد ما فاق من آثار العملية وسعد جدا بكرم ربنا الذي لخصه له حب الناس وهو أهم من أي شيء آخر على حسب قوله.



أكرم القصاص ومحمد عبد الرحمن ودينا عبد العليم ومروة الصواي وعلي الكشوطي وعلا الشافعي



تورتة الاحتفال



سارة صلاح وعلي الكشوطي ومحمد عبد الرحمن وعلا الشافعى ولميس محمد ومحمد زكريا



على الكشوطي رئيس قسم الفن باليوم السابع ومحمد عبد الرحمن



على الكشوطي ومحمد عبد الرحمن



محمد عبد الرحمن ورئيس التحرير أكرم القصاص (1)



محمد عبد الرحمن ورئيس التحرير أكرم القصاص (2)



محمد عبد الرحمن ومدير التحرير علا الشافعى ومحمد زكريا وسارة صلاح



محمد عبد الرحمن يتوسط الزملاء محمود يسن ومحمد جمعة ومحمد فرج