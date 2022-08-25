شكرا لقرائتكم خبر عن درع محبة وتكريم.. ”الخليج 365” يكرم الفنان الكبير رشوان توفيق.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم ”الخليج 365” الفنان الكبير رشوان توفيق عن مشواره وعطائه الفنى ومسيرته الزاخرة، حيث أهدى ”الخليج 365” درع محبة وتكريم للفنان الكبير معبراً عن محبته الكبيرة في نفوس الملايين في كل أنحاء العالم العربى، ومكانته التى لا تقتصر على كونه فنان كبير وقدير وصاحب مسيرة فنية طويلة وأدوار عظيمة لكن لما يتمتع به من محبة جعلته بمثابة أب لكل أسرة مصرية وعربية.

واستقبل الفنان الكبير رشوان توفيق ”الخليج 365” فى منزله وعبر عن تقديره لهذا التكريم وسعادته بتلك المكانة والمحبة التي يتمتع بها في نفوس الملايين.

وخلال اللقاء تحدث ملاك الفن الفنان الكبير رشوان توفيق في حوار لتليفزيون الخليج 365 يذاع قريباً عن آخر تطورات حالته الصحية وكشف حقيقة الشائعات المتداولة عن إفلاسه، وآخر تطورات مشكلته مع ابنته التى شغلت الرأى العام خلال الفترة الماضية، وأكبر الصدمات التى تعرض لها فى حياته.

كما كشف الفنان الكبير عن أمنياته وأحلامه التى تحققت والتى لم تتحقق، وتفاصيل علاقته واتصاله بأرواح الراحلين، والمواقف الغريبة التى حدثت معه.

كما تحدث الفنان الكبير عن علاقته بزوجته الراحلة التي أصبحت نموذجاً للوفاء سواء خلال حياتها أو بعد وفاتها، وتفاصيل علاقته بالشيخ الشعراوى وعن أدواره التي أصبحت علامات فنية كبيرة في مسيرته الزاخرة.

والفنان رشوان توفيق هو أحد مبدعى الفن وكباره، حيث عاصر عدداً من الأجيال الفنية وأصبح شاهداً ومشاركاً فى صناعة الفن المصرى والعربى، يتحدث فتشعر أنك تستمع إلى الشيخ أبو العلا محمد فى مسلسل أم كلثوم، أو الزعيم محمد كريم فى مسلسل الأبطال، تنصت لصوت الحكمة وكأنك تستمع إلى الراعى الحكيم فى مسلسل عمر بن عبدالعزيز أو الشيخ عمران فى الليل وآخره أو الدكتور إمام فى المال والبنون، إضافة إلى مئات الأدوار الدينية والتاريخية والاجتماعية حيث شارك الفنان الكبير رشوان توفيق فى أهم المسلسلات والأعمال الدينية ومنها: «على هامش السيرة، لا إله إلا الله محمد رسول الله، الإمام المراغى، وجاء الإسلام بالسلام، أبو حنيفة النعمان، الحسن البصرى، رابعة تعود، هارون الرشيد، أبو حنيفة النعمان»، وكان له بصمة وحضور واضح فى أهم أعمال الدراما الاجتماعية ومنها «أبنائى الأعزاء شكرا، المال والبنون، النوة، امرأة من زمن الحب، الضوء الشارد، اللقاء الثانى، الحب وأشياء أخرى، الشهد والدموع، لن أعيش فى جلباب أبى، أين قلبى، الرجل الآخر، عفاريت عدلى علام، أستاذ ورئيس قسم».

تاريخ فنى طويل عاشه ويستكمله الفنان الكبير رشوان توفيق، تعاون خلاله مع عمالقة الفن، كان نتاجه رصيدا ضخما من الأعمال الفنية التى أصبحت علامات فى تاريخ الفن والدراما والمسرح، ورغم قلة ما قدمه فى السينما فإنه تفوق فى أدواره ونال عنها عددا من الجوائز ومنها جائزة أحسن ممثل عن مشاركته فى فيلم جريمة فى الحى الهادئ، رغم أنه شارك فى دور ثان.