"القاهرة الدولي للمسرح التجريبي" يُكرم (5) رموز مسرحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير - إسلام فاروق:

يكرم مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة الدكتور جمال ياقوت، (5 ) رموز مسرحية من مصر وتونس والسعودية وكندا، وأعلن ذلك الفنان سعيد قابيل مدير المهرجان خلال المؤتمر الصحفي الذي قدمته الإعلامية أمل نعمان .

وقال قابيل: يأتي على رأس المكرمين اسم الراحل الدكتور كمال عيد، وهو أحد أبرز رواد المسرح العربي، تخـرج فـى المعهـد العالـى للفنـون المسـرحية عام 1952، وحصــل علــى الماجســتير والدكتــوراه وعــين أســتاذا للتمثيــل والإخــراج بأكاديميــة الفنــون، كمــا أسـس قسـم الفنـون المسـرحية فـى جامعـة بابـل، وأخـرج العديـد مـن المسـرحيات منهـا: "شـفيقة ومتولـي"، و"الضفـادع"، و" طبول في الليل " و" مشهد من الجسر " و" الأستاذ"، وكتب العديد من الابحاث والكتب والترجمات منها المسرح الاشتراكي ، وفلسفة الأدب والفن ، جماليات الفنون ، ونـال العديد مـن الجوائز والتكرميات كان آخرهــا جائــزة الدولــة التقديريــة لعام 2018.

ويكرم أيضا من مصر المخرج انتصار عبد الفتاح، الذي نال شهرة محلية ودولية عن أعماله المسرحية المتفردة، وحصـل علـى العديـد مـن الجوائز المحلية والدوليـة ، خلال رحلتـه الإبداعية،والتـي تحمـل مفاهيـم واتجاهات متعـددة والمسـتلهمة مـن شـخصية مصـر التراثيـة، والتـي بـدأت منـذ عـام 1976 مـن رصـد وأبحـاث ميدانيـة في الموالد والأسواق، كما شـارك بالعديـد مـن العـروض في مهرجـان القاهـرة الدولـي للمسـرح التجريبـي .

كذلك يكرم المهرجان الكاتب السعودي فهد ردة الحارثي وهو مخـرج مسـرحي أيضا، وأحد أهم رواد حركة التجديد في المسرح السعودي ، وهو أول مـن خصـص صفحـة عـن المسـرح السـعودي في جريـدة (البـلاد ) عـام 1987م، ورئيـس تحرير نشـرة الورشـة المسرحية ، وعضــو مؤســس لموقــع مســرح الطائــف والــذي يعتبــر أول موقــع الكترونــي مســرحي ســعودي، و أشــرف علــى عــدد كبيــر مــن الــورش والــدورات التدريبيــة في تقنيــات الكتابــة المســرحية ومناهــج الكتابــة.

ووينضم للمكرمين من تونس أنور الشعافي، وهو ســينوغراف و مخــرج مســرحي تخــرج من المعهد العالــي للفــن المســرحي بتونــس ســنة 1988، وقــدم رســالة بحــث بعنــوان "المسرح الحديث في تونــس بــين التجربــة و التجريــب"، وله العديد من التجارب المسرحية داخل وخارج تونس .

ويكرم أيضا دومينــك شــامبين من كندا وهو مخــرج ومؤلــف ومنتــج مســرح ، وأخرج العديد من العروض المسرحية باللغتين الإنجليزية والفرنسية ، كما أخرج العديد من عروض سيرك الشمس بكندا ، وقدم العديد من العروض في مسارح لوس انجلوس ، ويحاضر في معهد الدراما بكندا والكونسيرفيتوار ، وحصل علي العديد من الجوائز العالمية في الاخراج والكتابة .

الدورة (29) لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تحمل اسم المسرحي العالمي بيتر بروك ،و تقام في الفترة من 1 حتى 8 سبتمبر، برئاسة الدكتور جمال ياقوت، وتحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.