أول تعليق من نقابة المهن التمثيلية على شائعة وفاة ميرفت أمين (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

نفت الفنانة نهال عنبر، مسئول الملف الصحي بنقابة المهن التمثيلية، الشائعات التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص وفاة الفنانة ميرفت أمين.

وقالت نهال عنبر: "ميرفت أمين صاحبتي، وكل الكلام ده إشاعات ومفيش أي حاجة".

يذكر أن الفنانة ميرفت أمين شاركت في مسلسل حكاية "حكايتي مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا" بطولة النجوم: أحمد خليل، أشرف زكي، حازم إيهاب، أحمد جمال سعيد، هايدي رفعت، أحمد والي، رحاب عرفة، نوال سمير، شاهيستا سعد، ياسمين رحمي، رضوى جودة، ومارتينا عادل وغيرهم، تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.