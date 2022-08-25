"المهن التمثيلية" تؤازر "العدل جروب" بعد حريق "شبرامنت".. والشركة ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، بيانا لدعم عائلة "العدل" بعد الحريق الهائل الذي نشب في استوديوهات تابعة لـ "العدل جروب" بقرية شبرامنت التابعة لمركز أبو النمرس.

وجاء نص البيان كالتالي: "ندعمكم ونساندكم بأسمي وبإسم مجلس نقابة المهن التمثيلية، وجموع فناني مصر، نسانـدكم وندعمكم كل أفراد عائلة العدل في مصابكم الذي هو مصابنا جميعا".

وأضاف البيان: "عائلة عريقة ذو تاريخ كبير في الأعمال الفنية الكبيرة، التي أمتعت المشاهد المصري والعربي بما تقدمه من أعمال، نساندكم وكلنا ثقة في قدراتكم على النهوض بتضافر الجهود والعمل المتواصل والصدق في إعادة إبداعاتكم التي تقدمونها في هذا البناء المؤسسي الكبير، الذي ساهم في مسيرة الحياة الفنية السينمائية والتليفزيونية على مر العصور، في قلوبنا.. ومعكم دائمًا".

وردت شركة "العدل جروب"، على بيان النقابة، عبر حسابها على إنستجرام: "تتقدم شركة العدل جروب بخالص الشكر والتقدير إلى نقابة المهن التمثيلية والنقيب أشرف زكي على تضامنهم معنا وثقتكم بنا، نحن جميعاً نعمل سوياً ونؤكد أننا نسعى دائماً من أجل تقديم فن راقي يليق بالمجتمع المصري والعربي".

وكانت معاينة نيابة الجيزة، كشفت تفاصيل حريق اندلع في 3 استديوهات سينمائية بمنطقة أبو النمرس، حيث أظهرت المعاينة أن الحريق اندلع في منشآت من ألواح خشبية مؤقتة بها بعض الأشجار مما صعب المهمة أمام رجال الحماية المدنية في إخماد النيران.

وتبين أن الاستديوهات على مساحة 5 أفدنة وبدأ الحريق من داخل الاستديو، مشيرة إلى أن ألسنة النيران امتدت إلى المنطقة المحيطة التي تحوي مساحة شاسعة من الأشجار والنخيل بطريق الصليبة بمنطقة شبرامنت طريق الجبل.