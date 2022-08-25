بالصور| منة فضالي ونرمين الفقي ورانيا يوسف على البحر في آخر أيام الصيفية

محمد اسماعيل - القاهرة - تستمع الفنانات بقضاء آخر أيام فصل الصيف، ويشاركن جمهورهن ومتابعيهن إطلالاتهن على شاطئ البحر، لذا نستعرض في هذا التقرير أحدث صور الفنانات على البحر:

شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها ومتابعيها صورا لأحدث إطلالاتها الصيفية، على شاطئ البحر، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

وعلقت الفنانة رانيا يوسف على إطلالتها: "اتبع قلبك ولكن اصطحب عقلك معك"، وأضافت الفنانة غادة عبدالرازق تعليقا برمز "قلوب حمراء"، وأضاف متابع تعليقا: "قمر"

درة

شاركت الفنانة درة جمهورها بصورتين لها، من عطلتها الصيفية، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت درة في الصور وهي تستمتع بعطلتها الصيفية في البحر.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صورا جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة جريئة على شاطئ البحر.

وعلقت "منة" على الصور قائلة: "صباح الفل"، فيما علق الجمهور على الصورة: "صباح السكر"، و"منوس القمر"، و"ابتسامتك جميلة"، و"القمر"، و"صباح السكر والعسل".

نرمين الفقي

شاركت الفنانة نرمين الفقي جمهورها ومتابعيها صورًا من إحدث إطلالاتها الصيفية، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

وعلقت الفنانة نرمين الفقي على إطلالتها: "آخر أيام الصيفية"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "هو إنت مبتكبريش خالص"، وأضاف آخر: "ملامح وجهك بذاتها فن".