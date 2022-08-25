شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمى إماراتى الجنسية مصري الهوى تغزل فى مصر بـ 12 أغنية.. عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل النجم الإماراتى حسين الجسمى بعيد ميلاده، اليوم الخميس 25 أغسطس، ويعد من أهم وأبرز المطربين العرب الذين يتمتعون بشعبية جارفة في الوطن العربى، حيث حقق شهرة كبيرة بصوته العذب وأغنياته الرومانسية التي تتسم بطابع مميز ولون خاص به، وكان جزءاً كبيراْ من أغنياته من نصيب مصر التي أحبها وعشقها وقرر أن يتغزل فيها وفى شعبها بأغنياته في الكثير من المناسبات العادية والوطنية، والتغنى في جمالها واصالة شعبها والتي نال عليها شكر خاص من الرئيس السيسى.

قدم النجم حسين الجسمى، لمصر ما يقرب من 12 أغنية وهي: "بحبك وحشتيني"، "مبروك لمصر"، "مساء الخير"، "تسلم ايدينك"، "اجدع ناس"، "بشرة خير"، "رسمنالك"، "سيادة المواطن"، "هذه مصر"، "فرحان بمصر"، "متخافوش على مصر، رمضان في مصر".

بحبك وحشتيني

هى أولى الأغنيات الوطنية التى قدّمها حسين الجسمى لمصر، والتى غناها للمرة الأول خلال فيلم "الرهينة" للنجم أحمد عز، أثناء مشهد عودة أبطال الفيلم من أوكرانيا إلى مصر مرة أخرى والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد

سيادة المواطن

غازل حسين الجسمى مشاعرالشعب المصري بهذه الأغنية قبل الانتخابات الرئاسية والتي تقول كلماتها "سيادة المواطن ابن مصر يا حر ابن حر بعد التحية والسلام شايلك رسالة. . سيادة المواطن ببلغ سيادتك جنابك سعادتك لازم تيجى لما مصر هتقولك تعالى"، وهى من كلمات نادر عبدالله ولحن وليد سعد.

تسلم إيديك

كانت بداية مرحلة جديدة فى الغناء نتيجة ظروف سياسية عاشتها مصر، ولم يبخل الجسمى أو يتردد فى قول كلمته بالغناء، فغنى "تسلم إيديك" التى كتبها الشاعر الغنائى نادر عبدالله ولحنها وليد سعد، ونجحت الأغنية نجاحا كبيرا، وكانت موجهه للرئيس عبد الفتاح السيسى قبل توليه الرئاسة.

بشرة خير

هى الأغنية التى استطاع بها الجسمى أن يدخل كل شوارع وحوارى مصر وهي تعتبر أعلى أغانى الجسمى استماعا ونجاحا نتيجة ظروف صاحبت طرح تلك الأغنية إضافة إلى "حلاوة" الأغنية كلاما ولحنا وتوزيعا، وزاد من ذلك النجاح فكرة كليب بسيطة جدا، أصبح يحاكيها كل من يسير أو يسمع الأغنية فى الشارع، طرحت للمرة الأولى عام 2014 وقت الانتخابات الرئاسية والتي فاز بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، والأغنية من كلمات أيمن بهجت وألحان عمرو مصطفى وتوزيع توما.

رسمنالك

طرح أيضا النجم حسين الجسمى أغنية "رسمنالك" والتى غناها فى افتتاح العاصمة الادارية، من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى وتوزيع أمين نبيل وأحمد الموجى.

ماتخافوش على مصر

وهى الأغنية التى غناها أثناء الاحتفال بالذكرى الخامسة والأربعين بنصر أكتوبر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووجه له الشكر على ما قدمه من أعماله الفنية لدعم مصر قائلا، " لم تسنح الفرصة لأشكرك، وكنت أنتظر الفرصة لرؤيتك وأقول لك كتر خيرك، وأحييك وأحيي دولة الإمارات من خلالك"، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى.