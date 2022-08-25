كتب امير فتحي في الخميس 25 أغسطس 2022 05:52 مساءً - احتفل الفنان ” حسن الرداد ” في منشور له عبر حسابه على إنستجرام بعيد ميلاد شقيقته ” نيبال الرداد ” .
فنشر حسن الرداد صورة تجمعه بشقيقته، كتب في تعليقه عليها : ” كل سنة وانتي طيبة يا روح قلبى، بنتى وأختي وحبيبتى نيبال الرداد ” .
وتابع : ” طول عمري فخور بيكى وبشوفك مثال يحتذي به في أخلاقك واحترامك وتفوقك العلمى واجتهادك وتحملك للمسئولية ” .
وأضاف الفنان حسن الرداد : ” ربنا يخليكي ليا ويديكي الصحة والسعادة والهنا ويبعد عنك كل شر يا روح قلبى ” .
كانت هذه تفاصيل خبر أحدث ظهور لشقيقة الفنان ” حسن الرداد ” بهذه المناسبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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