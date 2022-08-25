أحدث ظهور لشقيقة الفنان ” حسن الرداد ” بهذه المناسبة

كتب امير فتحي في الخميس 25 أغسطس 2022 05:52 مساءً - احتفل الفنان ” حسن الرداد ” في منشور له عبر حسابه على إنستجرام بعيد ميلاد شقيقته ” نيبال الرداد ” .

فنشر حسن الرداد صورة تجمعه بشقيقته، كتب في تعليقه عليها : ” كل سنة وانتي طيبة يا روح قلبى، بنتى وأختي وحبيبتى نيبال الرداد ” .

وتابع : ” طول عمري فخور بيكى وبشوفك مثال يحتذي به في أخلاقك واحترامك وتفوقك العلمى واجتهادك وتحملك للمسئولية ” .

وأضاف الفنان حسن الرداد : ” ربنا يخليكي ليا ويديكي الصحة والسعادة والهنا ويبعد عنك كل شر يا روح قلبى ” .