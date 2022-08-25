هيثم شاكر يدخل في نوبة بكاء شديدة على المسرح

كتب امير فتحي في الخميس 25 أغسطس 2022 05:52 مساءً - تداول المتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان المصري ” هيثم شاكر ” من حفله على خشبة مسرح جدة الذي أحياه مؤخرا .

وظهر هيثم شاكر في الفيديو وهو يبكي بشدة على المسرح، وهو الأمر الذي أدى إلى إيقاف الحفل لدقائق وصعود بعض من منظمي الحفل لاحتضانه وتهدئته وسط تصفيق الجمهور له .

وتعود أسباب انهيار هيثم شاكر في البكاء نظرا لفرحته الكبيرة باستقبال الجمهور السعودي له وعودته لإحياء الحفلات بعد فترة غياب طويلة بالسعودية .

وقدم الفنان هيثم شاكر خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه التي تفاعل معها الجمهور منها ” جوة حضنك، وأتعدى حدودي، وخليك جنبي، وأيامي معاك، ومعرفة قديمة، وهنتقابل بعدين ” وغيرها .