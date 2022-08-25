كتب امير فتحي في الخميس 25 أغسطس 2022 05:52 مساءً - وجهت الفنانة السورية ” أصالة ” رسالة رومانسية إلى زوجها الشاعر العراقي ” فائق حسن ” معربة عن حبها الشديد له وتقديرها لما يقوم به من أجلها .
فنشرت أصالة صورة جديدة عبر حسابها على إنستجرام تجمعها بفائق حسن، كتبت في تعليقها عليها : ” لازم أسجد لربّي ممتنّة على هديته الغالية .. أنت دنيي ما تخيّلت فيه بجمالها ” .
وتابعت : ” قلبك هوّ الجنًة .. قدّام الدّنيي كلّها بدّي أشكرك على عظيم إهتمامك ونقاوة محبّتك ومتعة صحبتك .. شكراً لآخر نَفَس يا جوزي ” .
كانت هذه تفاصيل خبر أصالة تتغزل في زوجها بكلمات رومانسية : ” أنت نعمة لازم أسجد لربي ممتنة على هديته “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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