أصالة تتغزل في زوجها بكلمات رومانسية : ” أنت نعمة لازم أسجد لربي ممتنة على هديته “

كتب امير فتحي في الخميس 25 أغسطس 2022 05:52 مساءً - وجهت الفنانة السورية ” أصالة ” رسالة رومانسية إلى زوجها الشاعر العراقي ” فائق حسن ” معربة عن حبها الشديد له وتقديرها لما يقوم به من أجلها .

فنشرت أصالة صورة جديدة عبر حسابها على إنستجرام تجمعها بفائق حسن، كتبت في تعليقها عليها : ” لازم أسجد لربّي ممتنّة على هديته الغالية .. أنت دنيي ما تخيّلت فيه بجمالها ” .

وتابعت : ” قلبك هوّ الجنًة .. قدّام الدّنيي كلّها بدّي أشكرك على عظيم إهتمامك ونقاوة محبّتك ومتعة صحبتك .. شكراً لآخر نَفَس يا جوزي ” .