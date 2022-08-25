فيفي عبده تكشف سبب انفصال هالة فؤاد وأحمد زكي

كتب امير فتحي في الخميس 25 أغسطس 2022 05:52 مساءً - كشفت الفنانة ” فيفي عبده ” في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام عن سبب انفصال الفنان الراحل ” أحمد زكي ” عن الفنانة الراحلة ” هالة فؤاد ” بعد زواج استمر لمدة 10 أعوام .

وتضمن المنشور صورة نشرتها فيفي عبده من خلال خاصية الاستوري للفنان أحمد زكي أشارت من خلالها إلى أن الأخير انفصل عن هالة فؤاد بسبب عملها بالفن وحبه الشديد لها .

فقالت فيفي عبده : ” كان خلاف أحمد زكي مع هالة فؤاد ناتج عن حب مفرط لها .. وكان يتمنى أن لا تعمل بالتليفزيون ” .

وتابعت متوجهة بالدعاء لهما : ” الله يرحمكم في الجنة ونعيمها يارب إن شاء الله في الجنة ونعيمها ” .