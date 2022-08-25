شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان فينيسيا السينمائي يستضيف فعاليات اليوم الأوكراني 8 سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان فينيسيا السينمائي عن استضافة اليوم الأوكراني في الثامن من سبتمبر المقبل وهذا ضمن مبادرة المهرجان في دورته الـ 79.

ويتحدث خلال المهرجان السفير الأوكراني في إيطاليا ياروسلف ميلنكي المسؤول عن المؤسسة الوطنية للأفلام في أوكرانيا ومارينا كيدرشيك، مخرجة فيلم " Luxembourg Luxembourg " والذي ينافس خلال المهرجان وآخرين.

ويناقش أيضا في المهرجان التعاون بين أوكرانيا وإيطاليا وما تمر به السينما الأوكرانية خلال الفترة الحالية من موقف الإنتاج و الفنانين وصناع الأفلام.

ويأتي هذا مع احتفال أوكرانيا بعيد الاستقلالها وسط ما تمر به من أزمات وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده "ولدت من جديد" من خلال كفاحها من أجل الحرية.

وفي سياق متصل تشارك النجمة كندة علوش خلال الفترة المقبلة بفيلمين ينافسان فى أكبر المهرجانات العالمية هما، مهرجان فينسيا الدولى، ومهرجان تورنتو السينمائى الدولى.

حيث تشارك بفيلم "نزوح" للمخرجة سؤدد كعدان والذى سيشهد عرضه العالمى الأول بالدورة 79 من مهرجان فينسيا السينمائى الدولي، فى الفترة من 31 أغسطس إلى 10 سبتمبر، ويشارك الفيلم فى مسابقة Orizzonti Extra.

وتدور أحداث الفيلم فى سوريا خلال صراعات السنوات الماضية، حيث يدمر صاروخ سقف منزل الفتاة زينة ذات الـ 14 سنة، لتنام بعدها لأول مرة تحت النجوم، وتقيم صداقة مع عامر الصبى بالمنزل المجاور، ومع تصاعد العنف تُصر والدتها هالة (كندة علوش) على الرحيل وتدخل فى صراع مع زوجها معتز الذى يرفض أن يتحول للاجئ ويمنع عائلته من ترك المنزل.

الفيلم من تأليف وإخراج سؤدد كعدان ويشارك فى بطولته مع كندة، كل من سامر المصري، هالة زين ونزار العاني، ودارينا الجندي، وتولت تصويره مديرة التصوير الشهيرة هيلين لوفار.