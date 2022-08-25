شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد النقايات الفنية عمر عبد العزيز: ادعوا للمخرج علي عبد الخالق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كد المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية تدهور حالة المخرج الكبير على عبد الخالق وقال لـ الخليج 365: المرض صعب على صديقى المخرج الكبير على عبد الخالق وطالب الجمهور الدعاء له

وكان المخرج علي عبد الخالق، قد أكد منذ أسابيع اكتشاف إصابته بمرض السرطان، منذ فترة دون أن يكتشفه موضحا أنه شعر بألم في ذراع اليسرى، وتوجه بعدها إلى دكتور العظام.

وأضاف "طلب الدكتور مني أن أقوم بعمل أشعة للاطمئنان على ذراعى، وكتب لي أدوية، وبعدها أصيبت بكورونا واستمريت لفترة في العلاج منها، وبعد أن تعافيت أعدت الفحوصات".

وأوضح: " الفحوصات التي طلبها الدكتور هذه المرة كانت مختلفة، فقد طلب مني عمل أشعة رنين، ولكنها لم تُظهر شيء، فطلب مني عمل مسحة ذرية، فعلمت حينها أنني مصاب بمرض السرطان، وأتابع الآن مع الطبيب الخاص بي