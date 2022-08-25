شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير لـ"الخليج 365":أعد الجمهور بمفاجآت فى حفل الساحل الشمالى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الكينج محمد منير عن سعادته بلقاء جمهوره في حفله الغنائى الذى يقام مساء اليوم الخميس في الساحل الشمالى ضمن الفعاليات الصيفية والترفيهية المقامة هناك مشيراً لـ ”الخليج 365” إلى أنه استعد جيداً للحفل وجهز مجموعة كبيرة من أهم أغانيه القديمة والجديدة التي يحبها الجمهور كما وعدهم بالعديد من المفاجآت الليلة.

وكان الكينج محمد منير قد أعرب عن سعادته بالنجاح الذى حققته أغنيته الأخيرة "للى"، وقال لـ"الخليج 365" "مبسوط بردود الأفعال الإيجابية التي تصلنى كل لحظة من جمهورى على الأغنية وأنا أعتبرها هدية لهم في بداية الصيف وأعدهم بالعديد من الهدايا خلال الأيام المقبلة"، وعن حفلته الأخيرة التي كانت بالإسكندية قال الكينج إن الحفلات التي أشارك فيها وأرى فيها حب الجمهور وتفاعله معى هى اكسير الحياة بالنسبة لى.

كانت أغنية "للى" قد تعرضت للحذف من قبل يوتويب لكن انتهى منذ أيام الجدل المثار حول سرقة أغنية "للى" للكينج محمد منير، كما عادت الأغنية على "يوتيوب" مرة أخرى بعد حذفها، لتصبح متاحة للجمهور، ونوه النجم أكرم حسنى، عن عودة الأغنية، ونشر اللينك الخاص بها عبر "ستورى" حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام".

وجاء هذا بعدما اعتذر المطرب الشاب محمود المنسي، للفنان أكرم حسنى بسبب سوء التفاهم الذى جرى مؤخرًا بينهما بسبب أغنية "للي"، واتهامه لأكرم حسنى، باقتباس لحن الأغنية التى غناها الفنان محمد منير، من أغنيته "ولد الهلالية" التى نشرها المنسى عام 2017.