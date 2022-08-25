شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى يشارك بفيديو من كواليس تصوير أغنية أصالة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم رامى صبرى، متابعيه بفيديو من كواليس تصوير أغنية النجمة أصالة الجديدة" شايفة فيك"، عبر حسابه على إنستجرام، وظهر رامى في الفيديو برفقه أصالة في الاستوديو وهى تسجل الأغنية، وكتب رامى على الفيديو، قائلا:"كواليس أغنية شايفة فيك كلمات نادر عبدالله وألحان رامي صبري وتوزيع أسامة الهندي وتصوير مونتاج عمر الشربيني".

وطرحت أصالة أغنية "شايفة فيك"، الأيام الماضية، وهى تاسع أغنيات ألبومها الذى يحمل نفس اسم الأغنية "شايفة فيك"، على موقع يوتيوب.

وطرحت النجمة أصالة نصرى، أغنيات ألبومها الغنائى الجديد على فترات متفاوتة والتى تعاونت فيه مع عدد من كبار صناع الأغنية في مصر والوطن العربى.

أولى هذه الأغنيات بعنوان "فرحة وبس"، والأغنية من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع أمين نبيل، أما الأغنية الثانية جاءت بعنوان "فقدت نفسى" هي من كلمات حذيفة العرجي وألحان رامي الشافعي، وتوزيع عمر صباغ.

وثالث هذه الأغنيات هي أغنية "أنا حرّة" وهى من كلمات نورالدين محمد، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع أحمد ضياء، أما الأغنية الرابعة فجاءت بعنوان "كفوكيم" وهى من كلمات وألحان آري جان، والموزع الموسيقي آري جان ودياب.

خامس أغنيات الأليوم كانت بعنوان "بالسلامة" وهى من كلمات عمر عبده على، وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع عمرو الخضرى، أما الأغنية السادسة فكانت بعنوان "متضايق يفارق" وهى من كلمات محمد أبو نعمة، والحان عزوف، وتوزيع عمر صباغ.

أما سابع أغنية فجاءت بعنوان "منٌى وفى" وهى من كلمات على المولى، وألحان صلاح الكردى، وتوزيع تيم، والأغنية الثامنة اجءت بعنوان "زى المعجرات"، وهى من كلمات محمد الاياتى، وألحان أيمن ارتيست، وتوزيع بيدو ارتيست.