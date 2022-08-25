شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الممثلين تدعم أفراد عائلة العدل بعد حريق استديوهاتهم بشبرا منت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعمت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى، شركة العدل جروب بعد حريق الاستديو الخاص بهم في منطقة شبرا منت أول أمس الثلاثاء، حيث أصدرت النقابة بيان جاء فيه:"ندعمكم ونساندكم باسمى وباسم مجلس نقابة المهن التمثيلية وجموع فنانى مصر، نساندكم وندعمكم كل أفراد عائلة العدل في مصابكم الذى مصابنا جميعا".

وأضافت النقابة في بيانها:"عائلة عريقة ذو تاريخ كبير في الأعمال الفنية الكبيرة التي أمتعت المشاهد المصرى والعربى بما تقدمه من أعمال، نساندكم وكلنا ثقة في قدراتكم على النهوض بتضافر الجهود والعمل المتواصل والصدق في إعادة ابداعاتكم التي تقدمونها في هذا البناء المؤسسى الكبير الذى ساهم في مسيرة الحياة الفنية والسينمائية والتليفزيونية على مر العصور..فى قلوبنا ومعكم دائماً".

وكان حريق اندلع داخل أحد أستوديوهات تصويرأفلام بطريق الجبل بمنطقة شبرامنت التابعة لأبو النمرس، وسط تواجد قيادات أمنية للمديرية للإشراف علي عمليات إخماد الحريق، وكشفت المعاينة الأولية، أن الحريق نشب على مساحة 5 فدان عبارة عن منشآت خشبية مؤقتة بها بعض الأشجار بطريق الصليبة بمنطقة شبرامنت طريق الجبل بمركز ومدينة أبو النمرس وكافح رجال الحماية المدنية الحريق وتمت السيطرة عليه.