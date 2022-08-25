شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سلامة يسترجع ذكريات تصوير أصعب مشاهد "طايع".. اعرف المشهد كان إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استرجع المخرج عمرو سلامة ذكريات تصوير أصعب مشاهد مسلسل "طايع" للنجم عمرو يوسف والذى تم عرضه في شهر رمضان 2018، وخاض به سلامة إولى تجاربه في الدراما التليفزيونية، حيث نشر صورة تجمعه بالفنان رشدى الشامى من كواليس العمل على حسابه بموقع "انستجرام" وعلق:"من ذكريات واحد من أصعب أيام التصوير".

وكان المشهد الذى يقصده المخرج عمرو سلامة في الحلقة التاسعة عشر من المسلسل، وعبارة عن مقتل "مهجة" التى جسدتها صبا مبارك، أمام والدها رشدى الشامى وزوجها طايع (عمرو يوسف)، على يد الريس حربى (عمرو عبدالجليل)، وشهد المشهد العديد من المشاعر والأحساسيس برؤية أب إينته تقل أمامه وجسد رشدى الشامى المشهد وقتها ببراعة شديدة

مسلسل "طايع" عرض في شهر رمضان 2018 وقام ببطولته عمرو يوسف، صبا مبارك، عمرو عبد الجليل، أحمد داش، رشدى الشامى، سهير المرشدى، مى الغيطى، محمود حافظ، سلوى محمد على، أحمد عبد الله محمود، على قاسم، مها نصار، سما إبراهيم، جميل برسوم، مجدى البحيرى وتأليف محمد وخالد وشيرين دياب وإخراج عمرو سلامة,

وكان آخر أعمال المخرج عمرو سلامة فيلم "برا المنهج" الذى تم عرضه العام الماضى، وهو بطولة ماجد الكدواني، الطفل عمر الشريف، روبي، دنيا ماهر، أحمد خالد صالح، محمد عبد العظيم أمجد الحجار، وعدد من الأطفال، إضافة إلى ضيوف الشرف أسماء أبو اليزيد، أحمد أمين، على قاسم، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة.