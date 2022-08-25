"ماضي يطاردها وخيانة".. تفاصيل أولى حلقات "الليلة واللي فيها" بطولة زينة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بدأت منصة شاهد VIP عرض مسلسل "الليلة واللي فيها"، إذ طرحت في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين الحلقتين الأولى والثانية من العمل الذي تلعب بطولته الفنانة زينة.

وظهرت زينة بشخصية مهندسة ديكور تدعى (رشا) متزوجة من أيمن (محمد شاهين) ويسيطر الفتور على علاقتهما، كما أن علاقتها بحماتها والتي تقوم بشخصيتها الفنانة سماح أنور، ليست على ما يرام.

تذهب رشا إلى دكتور نفسي للعلاج بدون علم زوجها، وتشك في نفس الوقت أنه على علاقة بفتاة أخرى، كما كشفت الأحداث عن وجود ماضي قديم يطارد رشا عبارة عن علاقة جمعتها بالسائق الذي كان يعمل مع زوج والدتها (علاء مرسي) والذي ظهر لها ويهددها بأن تجد له عملاً وإلا سيفضحها أمام زوجها.

وشهدت الحلقة خيانة رشا لزوجها مع شاب من الذين يترددون معها على الدكتور النفسي (أبيوسف) بعدما علم الكثير عنها وذهب إلى منزلها واستغل ضعفا، وبعدها تكشف له عن ماضيها وأزماتها بعد انفصال والدها عن والدتها والتي تزوجت من آخر، وعن قصة حب قديمة عاشتها لم تكتمل وتروي له قصتها وماضيها.

مسلسل "الليلة واللي فيها" مكون من 6 حلقات، وبطولة زينة، محمد شاهين، مطرب الراب أبيوسف، سماح أنور، علاء مرسي، آلاء سنان، بكري خالد، وليد حامد، شيما الشريف وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة في أول تعاون يجمعه بالفنانة زينة، وتدور الأحداث في إطار من الغموض والتشويق.

وتنتظر زينة عرض فيلمها الجديد "التاريخ السري لكوثر" الذي انتهت من تصويره مؤخراً، ويشارك في بطولته ليلى علوي، ومحسن محيي الدين، أحمد حاتم، إيناس كامل، فراس سعيد، عبدالرحيم حسن، ومن تأليف وإخراج محمد أمين تدور أحداث الفيلم حول الوقائع التي تلت ثورة 25 يناير.