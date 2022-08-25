رانيا يوسف تنشر صورا جديدة: "اتبع قلبك ولكن خذ عقلك معك"

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها ومتابعيها صورا لأحدث إطلالاتها الصيفية، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

وعلقت الفنانة رانيا يوسف على إطلالتها: "اتبع قلبك ولكن اصطحب عقلك معك"، وأضافت الفنانة غادة عبدالرازق تعليقا برمز "قلوب حمراء"، وأضاف متابع تعليقا: "قمر".

جدير بالذكر أن رانيا يوسف عُرض لها مؤخرًا مسلسل "المماليك" تأليف هشام هلال وإخراج حازم فودة، بطولة بيومي فؤاد، فيدرا، نانسي صلاح، محمد لطفي، ورامي وحيد وغيرهم.

كما شاركت رانيا يوسف في الجزء الخامس من مسلسل "الآنسة فرح" بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، هبة عبدالعزيز، مريم الخشت، وعارفة عبدالرسول.