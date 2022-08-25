هذا ما قاله حمادة هلال عن شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان حمادة هلال إن المطربة شيرين عبدالوهاب بمثابة أخت وصديقة عزيزة له، ونفس الأمر بالنسبة لعلاقته بالفنان حسام حبيب، والذي وصفه أيضا بالأخ والحبيب.

وتابع حمادة في لقاء له مع برنامج ET بالعربي: "شيرين دي أختي، صديقة وأخت عزيزة من قبل ما تبدأ، وتقول آه يا ليل، وهي زي ما بدأت زي دلوقتي، ربنا يحميها ويباركلها في بناتها ويحفظها".

وأضاف موضحا علاقته أيضا بـ حسام "ومش بتكلم على شخص معين، لا بالعكس حسام برضه أخويا وحبيبي، وكل حد متجوز بيبقى فيه خلافات وشياطين وحاجات كتير أوي".

وأكد أن الجميع يدعمون شيرين نفسيا، كما يفعلون مع كل من يحتاج الدعم أو يمر بمشكلة "ربنا يسترنا في بيوتنا"، مختتمًا بالرد على إمكانية تقديم ديو غنائي مع شيرين "وأي حد يتمنى يغني مع شيرين عبدالوهاب".

جدير بالذكر أن حمادة هلال التقى مؤخرًا بالفنانة شيرين عبدالوهاب في احتفالية أقيمت بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، احتفالا بتخرج دفعة جديدة من إحدى كليات الجامعة، بحضور كوكبة من نجوم الفن.